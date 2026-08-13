Torna a Pesaro, nell'ambito del 47° Rossini Opera Festival, il concerto della sezione Rossinimania, appuntamento annuale dedicato a repertori e formati musicali inediti, trascrizioni storiche e combinazioni strumentali inusuali, per esplorare la musica di Gioachino Rossini e il suo universo culturale. L’edizione di quest’anno, intitolata ‘Rossini à Paris’, si terrà il 15 agosto alle ore 12 al Teatro Rossini.

Protagonisti di questo evento saranno il chitarrista pesarese Eugenio Della Chiara e il fortepianista Rubén Sánchez-Vieco. Il programma, di rarissima esecuzione, attinge a due raccolte pubblicate negli anni Venti dell’Ottocento dai trascrittori Ferdinando Carulli e Matteo Carcassi.

Saranno proposte le Ouverture da ‘Tancredi’, ‘Semiramide’, ‘Armida’ e ‘La gazza ladra’ (trascrizioni di F. Carulli), insieme alle ‘Air de danse’ n. 1 e n. 2 da ‘Moïse et Pharaon’ (trascrizioni di M. Carcassi).

Artisti e programma del concerto

Il chitarrista Eugenio Della Chiara, originario di Pesaro, si è diplomato con lode sotto la guida di Giuseppe Ficara e ha perfezionato i suoi studi con Andrea Dieci e Oscar Ghiglia all’Accademia Chigiana. Vincitore per due volte delle borse di studio della Fondazione Rossini, ha conseguito la laurea in Lettere Classiche e Filologia Moderna presso l’Università Cattolica di Milano. La sua intensa attività concertistica lo ha portato in Europa, Giappone e Canada, con esibizioni in Italia per importanti istituzioni come la Società del Quartetto di Milano, Musica Insieme Bologna e l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Come solista, ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, la Filarmonica Marchigiana e l’Orchestra Senzaspine. Vanta inoltre numerose registrazioni discografiche, tra cui le opere complete per chitarra di Cassadó e Mompou e le Danzas españolas di Granados in duo con Pietro Locatto. Collabora regolarmente con artisti quali Alessio Boni, Raffaella Lupinacci, Teresa Iervolino e Juan Francisco Gatell. Dal 2024, insegna al Conservatorio Lucio Campiani di Mantova.

Il direttore d’orchestra e pianista Rubén Sánchez-Vieco, nato a Valencia, ha maturato una significativa esperienza lavorando in numerose produzioni operistiche al fianco di maestri e cantanti di fama internazionale. Ha ricoperto il ruolo di maestro collaboratore e direttore assistente di Alberto Zedda e ha collaborato con Mariella Devia.

Le sue esibizioni come direttore e pianista accompagnatore lo hanno visto protagonista in sedi prestigiose quali l’Auditorio Nacional de Música, il Palau de la Música de Valencia, l’Opera di Roma e l’Auditorio di Tenerife, oltre a festival come il Mediterraneo e il Puccini di Torre del Lago. Collabora assiduamente nelle stagioni liriche dei principali teatri spagnoli, tra cui il Teatro Real, il Teatro de la Zarzuela, il Palau de les Arts e l’Ópera di Tenerife. Affianca all'attività artistica l'insegnamento nel Dipartimento di canto della Escuela Superior de Música Katarina Gurska di Madrid.

La sezione Rossinimania e il Rossini Opera Festival

La sezione Rossinimania si conferma un pilastro del Rossini Opera Festival, offrendo ogni anno una prospettiva originale sulla produzione rossiniana attraverso repertori e formati musicali non convenzionali.

Il Festival, con sede a Pesaro, è riconosciuto a livello internazionale per la sua missione di valorizzare e riscoprire le opere di Gioachino Rossini, proponendo programmi che spaziano dal repertorio tradizionale a quello meno frequentato e coinvolgendo artisti di spicco.