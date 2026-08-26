Il comune di Rotonda, incantevole località in provincia di Potenza, si appresta a ospitare la nuova edizione della sua rinomata manifestazione, "Il Bianco e la Rossa". L'evento, in programma per i giorni 28 e 29 agosto, rappresenta un appuntamento chiave nel calendario estivo lucano, interamente dedicato alla celebrazione e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e dei prodotti tipici del territorio. Promossa dall'amministrazione comunale, l'iniziativa mira a mettere in luce il ricco patrimonio gastronomico locale, invitando residenti e visitatori a scoprire i frutti di una terra generosa.

Fagiolo Bianco e Melanzana Rossa: Simboli DOP del Territorio

Il cuore pulsante de "Il Bianco e la Rossa" è rappresentato da due autentici gioielli della produzione agricola di Rotonda: il fagiolo bianco e la melanzana rossa. Entrambi fregiati del prestigioso marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP), questi prodotti sono veri e propri ambasciatori del gusto e della tradizione locale. Le due giornate della manifestazione saranno interamente dedicate a queste icone culinarie, offrendo un'esperienza immersiva. Il programma prevede degustazioni guidate, pensate per esaltare le loro peculiarità, e momenti di incontro e approfondimento. Questi appuntamenti vedranno protagonisti i produttori locali, custodi di saperi antichi, e qualificati operatori del settore agroalimentare, pronti a condividere passione e conoscenza con il pubblico.

Un Programma Ampio per la Valorizzazione di Rotonda

L'intera kermesse si svolgerà nel suggestivo centro cittadino di Rotonda, trasformandosi in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Il programma, attentamente curato, non si limiterà a celebrare il fagiolo bianco e la melanzana rossa, ma abbraccerà un ventaglio più ampio di tipicità locali. Sarà un'opportunità unica per i visitatori di esplorare la diversità e la ricchezza della gastronomia rotondese. L'obiettivo primario dell'evento è duplice: rafforzare il profondo legame tra la comunità e i prodotti della sua terra, valorizzando l'identità culturale e agricola del luogo; e offrire ai visitatori un'esperienza autentica, permettendo loro di conoscere da vicino le peculiarità agroalimentari di Rotonda e di apprezzarne il valore.

L'amministrazione comunale ha sottolineato l'importanza strategica di iniziative come "Il Bianco e la Rossa". Questi eventi sono motori di promozione per l'intero territorio, capaci di attrarre l'attenzione su Rotonda e le sue risorse. Attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze agroalimentari, il comune intende sostenere l'economia locale e i suoi produttori, consolidando l'immagine di un borgo che sa coniugare tradizione, qualità e innovazione per uno sviluppo sostenibile.