Le recenti scoperte archeologiche al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, Siena, rivelano importanti testimonianze della storia millenaria del sito. La campagna, diretta da Jacopo Tabolli e coordinata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Siena, Grosseto e Arezzo, ha individuato nuovi livelli di frequentazione, dall'età etrusca al pieno medioevo.

Tra i ritrovamenti spicca un tempio romano rettangolare (II-I secolo a.C.), identificato da elementi architettonici e decorativi. Accanto, numerose sepolture medievali con ossuari integri mostrano un uso ripetuto delle aree cimiteriali.

Le ricerche offrono testimonianze cruciali per comprendere le trasformazioni di San Casciano tra antichità e medioevo.

Il Bagno Grande: fasi storiche e scoperte

Il Bagno Grande si conferma luogo di centralità culturale e religiosa. Il tempio romano attesta il culto della salute e delle acque termali; le sepolture medievali indicano una frequentazione continuata, con nuovi significati legati a pratiche funerarie e al ricordo dei defunti.

L’indagine fornisce dati su tecniche edilizie e consuetudini sociali tra tarda età repubblicana e basso medioevo. La qualità del materiale lapideo e ceramico è notevole, evidenziando la coesistenza di strutture sacre e funzioni cimiteriali. Sono emerse differenti fasi architettoniche, riflettendo l’adattamento del luogo alle esigenze storiche.

San Casciano dei Bagni: un sito di valore

San Casciano dei Bagni è rinomato per le sue sorgenti termali, usate fin dall’antichità, e per la ricchezza archeologica emersa da precedenti scavi. Questi avevano già portato alla luce bronzi votivi etruschi e romani e strutture termali. Il Bagno Grande, vicino al centro storico, è un esempio significativo della continuità d’uso delle acque e degli spazi per funzioni religiose e sociali. Il valore scientifico e culturale è rafforzato dal coinvolgimento di enti di ricerca e università.

Il Comune di San Casciano dei Bagni sostiene attivamente lo studio e la valorizzazione del sito, promuovendo la diffusione dei risultati. La sequenza dei ritrovamenti arricchisce le conoscenze sulla storia della Toscana meridionale e l’evoluzione delle sue comunità.