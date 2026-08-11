La ricercatrice Sandra Misale è stata insignita del prestigioso Premio Casato Prime Donne, un riconoscimento al suo fondamentale contributo nello sviluppo di nuove terapie contro alcuni dei tumori più aggressivi. La cerimonia di consegna si terrà il 19 settembre a Montalcino (Siena). Oltre a Misale, il premio ha celebrato anche i giornalisti Francesca Ciancio e Andrea Cuomo, insieme a nove giovani talenti emergenti.

La carriera e le scoperte di Sandra Misale

Originaria di Palmi, sulla costa calabrese, Sandra Misale ha completato i suoi studi in biotecnologie molecolari a Torino.

Il suo percorso professionale l'ha portata a operare in alcuni dei più importanti centri di ricerca oncologica a livello mondiale, tra cui la Harvard Medical School di Boston e il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Attualmente, dirige il suo laboratorio, il Misale Lab, presso la Johns Hopkins University di Baltimora. Fin dall'inizio della sua attività, Misale si è dedicata a un progetto ambizioso: bloccare le mutazioni del gene Kras, noto per stimolare la riproduzione e metastatizzazione delle cellule tumorali. Queste mutazioni sono presenti in circa il 30% dei tumori umani, con una particolare incidenza nei casi più aggressivi come quelli del pancreas, del polmone e del colon.

Le sue ricerche hanno portato a scoperte significative e allo sviluppo di nuovi farmaci che hanno dimostrato di raddoppiare l’attesa di vita per i pazienti affetti da tumore al pancreas.

Il significato del Premio e l'importanza della collaborazione

Il tema dell'edizione 2026 del Premio Casato Prime Donne, "Il sogno e/è la realtà", trova piena espressione nel lavoro di Misale. I suoi studi, condotti con il suo team, hanno rivelato aspetti cruciali sul funzionamento di queste nuove terapie, influenzando positivamente gli studi clinici. Misale ha sottolineato: “I miei lavori assieme al mio team hanno portato alla luce aspetti fondamentali del funzionamento di questi nuovi farmaci, a tal punto da modificare studi clinici.

Il nostro lavoro ha permesso di capire come far funzionare meglio e più a lungo queste nuove terapie”. Ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione scientifica, affermando che “Voler primeggiare può andar bene, ma collaborare e aiutare, quando è possibile e quanto più possibile, può portare molto più lontano in termini di risultati”. Questo approccio rivoluziona il tradizionale modello dello “scopritore solitario”, promuovendo una rapida progressione scientifica attraverso lo sharing e il collegamento tra diversi centri di ricerca.

Storia e impatto del Premio Casato Prime Donne

Istituito nel 1999 da Ilda Bartoloni, il Premio Casato Prime Donne è l'evoluzione del precedente Premio Barbi Colombini.

Il suo scopo è individuare annualmente una “Prima Donna” che possa fungere da modello e ispirazione nel cammino verso l'uguaglianza di genere. In oltre venticinque anni di attività, il premio ha contribuito a promuovere il territorio di Montalcino, valorizzando articoli, servizi radiofonici e fotografici dedicati al Brunello. Dopo una pausa imposta dalla pandemia, l'iniziativa ha rilanciato un incubatore di talenti per studenti, con l'obiettivo di ispirare le loro comunità. Il premio si inserisce in un progetto più ampio che include la Cantina Casato Prime Donne, la prima in Italia con uno staff interamente femminile, il Brunello Prime Donne, selezionato da una giuria internazionale di degustatrici e pensato per le appassionate di vino, e il percorso meditativo Prime Donne, un itinerario tra vigneti e cantina arricchito da dediche e installazioni artistiche permanenti.