Le Isole Tremiti si preparano a ospitare tre giorni di musica immersi nella natura con il "Tremiti Music Festival - Fino All'Imbrunire", rassegna dedicata al legame tra Lucio Dalla e l'arcipelago. La direzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi.

Il programma del festival

La manifestazione, in programma dal 26 al 28 agosto, è promossa dalla Regione Puglia e da Puglia Culture in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti.

Il festival proporrà concerti al tramonto con performance speciali e inedite. Il 26 agosto Giuliano Sangiorgi si esibirà sull'Isola di San Nicola, a Largo Montone.

Il 27 agosto sarà la volta dei Tiromancino, all'Isola di San Domino, a Punta Secca. La rassegna si concluderà il 28 agosto con Aiello, all'Isola di San Domino, a Cala Tramontana.

Gli artisti saranno accompagnati dalla "Raffaele Casarano Locomotive Resident Band". Oltre ai brani più celebri dei rispettivi repertori, sono previste interazioni inedite nel segno di Lucio Dalla. Ogni sera, inoltre, Piazza Pertini, sull'Isola di San Domino, ospiterà i dj set di Dj Vivaz.

Le parole di Sangiorgi

"La bellezza delle Isole Tremiti mi ha letteralmente sconvolto, quando ci sono stato, per la prima volta, in occasione di quella passeggiata con il presidente Antonio Decaro, la sindaca Annalisa Lisci e il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio.

Ho subito percepito il senso di quello che il Tremiti Music Festival avrebbe dovuto essere per celebrare un luogo cosi potente. Le Isole hanno immediatamente acceso in me il desiderio di far rivivere la magia di questi posti, anche al di fuori del loro perimetro, dando risalto al mare e ai suoi incantevoli tramonti".

Il commento di Decaro

"Il Tremiti Music Festival rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa valorizzare i luoghi più straordinari della nostra regione, creando occasioni di incontro, bellezza e crescita".