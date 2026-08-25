A seguito della chiusura temporanea di Castel Sant’Elmo per lavori di messa in sicurezza, la direzione dei Musei nazionali del Vomero ha predisposto un’offerta culturale ampliata presso la Certosa di San Martino. L’intervento a Castel Sant’Elmo si è reso necessario per il crollo di un costone tufaceo esterno. La riapertura del castello è prevista per sabato 29 agosto, con un percorso alternativo per il pubblico attraverso il Fossato del Castello e la possibilità di utilizzare il nuovo ascensore.

Per compensare l'interruzione, la Certosa di San Martino propone aperture straordinarie e visite guidate gratuite, incluse nel normale costo del biglietto.

Le iniziative sono programmate per domani, il 27 e il 28 agosto. I percorsi tematici, a cura del Servizio Educativo dei Musei nazionali del Vomero, sono disponibili su prenotazione fino a esaurimento posti, con un massimo di 25 persone per turno. Le visite si terranno alle ore 11:00 con il tema "Napoli: ritratto di una città. Vedute e storie tra Quattrocento e Ottocento" e alle ore 16:00 con "Vita contemplativa. Un viaggio nella regola certosina".

Aperture eccezionali e capolavori alla Certosa

Nelle giornate dedicate, saranno eccezionalmente aperte al pubblico le sale storiche del Quarto del Priore, solitamente accessibili in fasce orarie limitate. Saranno inoltre visitabili la Sagrestia, con l’Ecce Homo di Massimo Stanzione, e la Cappella del Tesoro Nuovo, che vanta capolavori come la Pietà di Jusepe de Ribera (1637) e il Trionfo di Giuditta (1704) di Luca Giordano.

L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della Certosa, offrendo un’esperienza arricchita ai visitatori.

Il contesto dei Musei del Vomero

I Musei nazionali del Vomero, che comprendono Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino, sono gestiti dalla Direzione regionale Musei Campania. Quest'ultima promuove costantemente la valorizzazione e la fruizione del ricco patrimonio culturale locale. Entrambi i siti rappresentano un polo di primaria importanza per Napoli.