Cervia si prepara a ospitare la ventiseiesima edizione di "Sapore di Sale", l'evento che, dal 5 all’8 settembre 2026, celebra l'identità culturale della città attraverso il suo simbolo più prezioso: il sale dolce di Cervia. Questa manifestazione, che testimonia il legame profondo tra territorio, storia e popolazione, animerà il centro storico, il Magazzino del Sale, la Torre San Michele e il portocanale con degustazioni, eventi culturali e la suggestiva rievocazione storica della “Remise du Sel”.

Punto focale dell'evento è la tradizionale consegna del sale appena raccolto dalle saline cervesi, un rito comunitario secolare.

La “Remise du Sel”, cerimonia di consegna del sale alla città, valorizza la memoria collettiva e sottolinea la centralità di questo prodotto per lo sviluppo economico, sociale e culturale locale. Il programma include l'esplorazione di antiche tecniche di lavorazione, percorsi gastronomici con piatti tipici a base di sale dolce e incontri con esperti. "Sapore di Sale" si configura come il filo conduttore che unisce la storia di Cervia, le sue genti e la sua vocazione di città del sale, trascendendo la semplice festa del gusto.

Il sale di Cervia: storia e identità

Il sale dolce di Cervia è più di una risorsa economica; è un simbolo dell'identità collettiva cittadina. La sua produzione nelle saline di Cervia risale all'epoca romana, e il prodotto fu storicamente oggetto di commerci internazionali.

La salina, oggi riconosciuta come luogo d'interesse storico e naturalistico, è uno degli ultimi esempi di ecosistema produttivo attivo in Italia. La rinomata qualità del sale cervese, celebre per purezza e ridotto contenuto di sodio amaro, è motivo di orgoglio locale e protagonista indiscussa di "Sapore di Sale".

Il Magazzino del Sale, fulcro della manifestazione, è tra gli edifici più significativi della città. Costruito a fine XVII secolo per le riserve di sale, oggi è spazio polifunzionale per eventi culturali e mostre. La Torre San Michele, originaria torre di avvistamento e difesa, evidenzia il ruolo strategico del sale nella storia di Cervia e la sua protezione nei secoli.

Un evento tra tradizione e paesaggio

La festa si estende oltre i siti storici, coinvolgendo piazze, vie, il portocanale e la salina stessa, creando un itinerario urbano diffuso che intreccia convivialità, cultura e tradizione. L'evento attira numerosi visitatori, affascinati dall'autenticità delle celebrazioni e dall'opportunità di conoscere lavorazioni antiche, sapori locali e la storia di un territorio unico. Laboratori, degustazioni e spettacoli arricchiscono il programma, consolidando il ruolo di "Sapore di Sale" come patrimonio identitario di Cervia.

La manifestazione offre un'occasione privilegiata per esplorare la città e il suo patrimonio storico e naturalistico. Cervia si distingue per il suo rapporto con l'ambiente salmastro, le pinete secolari e le architetture legate alla produzione del sale. "Sapore di Sale" si rivela così non solo un evento gastronomico, ma un'esperienza culturale capace di narrare, attraverso il suo oro bianco, la storia, il lavoro e la vocazione di un'intera comunità.