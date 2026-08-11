Il SayFest 2026 si svolgerà dal 20 al 23 agosto tra le città di Fano, Pesaro e Urbino, coinvolgendo giovani artisti under 35 in un festival multidisciplinare che abbraccia teatro, musica e poesia. L'evento, giunto alla quinta edizione, è nato nel 2021 dall'iniziativa di quattro giovani fanesi e si conferma come appuntamento di rilievo per la promozione di nuovi talenti artistici. La direzione è affidata a Martina Broccoli ed Enrico Spelta, mentre il nome del festival si ispira al verbo inglese "to say", a sottolineare l'intento di offrire uno spazio in cui giovani artisti possano esprimere liberamente la loro voce.

Il programma prevede tre concorsi distinti per teatro, poesia e musica, con opere inedite selezionate attraverso una call nazionale. Le giurie, composte da professionisti del settore e dal pubblico, valuteranno le esibizioni. Il 20 agosto a Fano, presso Palazzo Bracci Pagani, si terrà la sezione teatro; il 21 agosto a Urbino, a Palazzo Passionei, sarà la volta della poesia; il 22 agosto a Pesaro, a Palazzo Gradari, si svolgerà la sezione musica. La serata finale di premiazione è prevista per il 23 agosto a Fano, nell’ex Chiesa di San Francesco.

Partecipanti e giurie

Per l’edizione 2026 sono stati selezionati 22 concorrenti per la sezione Teatro (10 collettivi e 12 singoli), 22 per la sezione Poesia e 15 per la sezione Musica (13 solisti e 2 band).

Sei artisti partecipano a due sezioni. I concorrenti provengono da 11 regioni italiane, con una rappresentanza di 27 partecipanti dalle Marche. L’età dei partecipanti varia tra i 16 e i 35 anni, con una media di 27 anni. Le giurie saranno presiedute da Anita Bartolucci per il teatro, Giovanni Belfiori, direttore di Passaggi Festival, per la poesia e Saul Salucci, sovrintendente dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, per la musica.

Premi, opportunità e organizzazione

Il festival è promosso da EXNOVO ETS e si avvale del patrocinio della Fondazione Marche Cultura. Oltre ai contest, SayFest offre masterclass formative, incontri con ospiti di rilievo nazionale e occasioni di networking. I premi previsti per ciascuna sezione includono un primo premio di 500 euro, masterclass e buoni acquisto per i classificati.

Il bando di partecipazione era aperto a giovani tra i 14 e i 35 anni e prevedeva la presentazione di opere inedite nelle tre categorie. La manifestazione pone attenzione anche a opere che affrontano tematiche sociali e contemporanee, offrendo ai giovani artisti un percorso di crescita professionale e visibilità.