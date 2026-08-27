È scomparsa all'età di 97 anni Yayoi Kusama, una delle figure più riconoscibili e influenti dell’arte mondiale. La notizia della sua morte è giunta oggi dal Giappone. Universalmente conosciuta come la "regina dei pois" per il suo inconfondibile stile, caratterizzato da motivi ossessivi e ambienti immersivi, Kusama ha costruito una carriera lunga oltre sette decenni, affermandosi come una delle artiste contemporanee più amate e celebrate a livello internazionale. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca in cui l'arte visiva si è fusa con la sperimentazione e la ricerca personale di equilibrio tra la realtà e il proprio mondo interiore.

Nata nella prefettura di Nagano nel 1929, Yayoi Kusama ha sempre espresso il profondo legame tra la sua vita e la sua arte. "La vita è il mio unico corpus d’opera e la mia arte un modo di sopravvivere alle sue ossessioni", aveva dichiarato, evidenziando il carattere intensamente autobiografico delle sue creazioni. Dopo il secondo dopoguerra, Kusama si trasferì dal Giappone a New York, dove partecipò attivamente agli ambienti più innovativi della scena artistica internazionale, per poi fare ritorno in patria e proseguire la sua prolifica attività fino agli ultimi anni.

L'eredità e l'influenza di Yayoi Kusama nell'arte contemporanea

Fin dagli anni Cinquanta, Kusama si distinse per i suoi quadri, sculture, installazioni e ambienti immersivi, tutti contraddistinti da motivi ripetitivi.

Tra questi, i celeberrimi pois e le iconiche Infinity Mirror Rooms, stanze a specchi che creavano illusioni di infinito, divennero la sua firma. Le sue installazioni furono esposte nei principali musei del mondo e in grandi mostre antologiche, attirando un'ampia attenzione sia dalla critica che dal pubblico. Con oltre settant'anni di attività, Kusama ha profondamente segnato il modo di intendere l'arte, navigando tra avanguardia e pop, e mantenendo sempre una cifra personale riconoscibile e innovativa. La sua ricerca artistica ha spesso intrecciato arte, letteratura e moda, trasformando le sue ossessioni personali in messaggi universali contro l'alienazione e a favore della libertà espressiva.

L'imponente eredità artistica di Kusama si manifestò anche in grandi allestimenti urbani. Le sue gigantesche zucche a pois divennero emblemi esposti sull'isola di Naoshima e in numerosi spazi pubblici nelle principali capitali mondiali. Molti musei hanno ospitato retrospettive dedicate alla sua opera e acquisito le sue creazioni. Il suo stile, caratterizzato dalla ripetizione e dalla saturazione visiva, è oggi un punto di riferimento imprescindibile per le nuove generazioni di artisti.

Il Museo Yayoi Kusama e la sua risonanza globale

A testimonianza della sua importanza, nel 2017 a Tokyo fu inaugurato il Yayoi Kusama Museum, una struttura interamente dedicata all'opera dell'artista e al racconto della sua straordinaria parabola personale e creativa.

L'edificio, progettato dallo studio Kume Sekkei, ospita mostre tematiche, archivi documentari e installazioni immersive, offrendo ai visitatori la possibilità di ripercorrere i momenti salienti della vita e della carriera di Kusama. Il museo custodisce alcune delle sue opere più significative, tra cui dipinti, sculture e ambienti performativi che esprimono pienamente la sua poetica.

La popolarità di Kusama presso il grande pubblico trovò conferma anche nei numeri: le sue mostre registrarono milioni di visitatori in tutto il mondo, contribuendo in modo significativo alla divulgazione dell'arte contemporanea a livello internazionale. La sua importanza per la cultura giapponese e globale rimane attestata sia dall'afflusso nei musei sia dalla presenza costante delle sue opere nei più importanti appuntamenti espositivi e museali.