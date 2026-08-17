È morto ieri a Napoli, all’età di 87 anni, Antonio Lorusso Petruzzi, presidente dell’Istituto Capri nel Mondo. Conosciuto affettuosamente da tutti come Tony, aveva costruito fin da giovane un rapporto profondo con Capri, diventando nel tempo un punto di riferimento dell’imprenditoria alberghiera campana e una figura centrale nella promozione internazionale dell’isola.

Trent’anni al fianco di Capri, Hollywood

Il legame con il mondo del cinema nacque nel 1995, quando Petruzzi, insieme alla sua più cara amica, la regista Lina Wertmüller, fu tra i primi a credere nella nascita e nella crescita di Capri, Hollywood - The International Film Festival, fondato da Pascal Vicedomini.

Per trent’anni ne accompagnò lo sviluppo e l’affermazione sulla scena internazionale.

In collaborazione con le amministrazioni di Capri e Anacapri, Tony Petruzzi contribuì a costruire un ponte culturale tra l’Italia e Hollywood. Tra i momenti più significativi della sua lunga attività ci fu il riconoscimento dell’Oscar alla carriera a Lina Wertmüller, che "nel 2019 lo volle al suo fianco nella memorabile notte dell’Academy".

Al suo impegno internazionale sono legati anche i riconoscimenti con quattro prestigiose stelle sulla Hollywood Walk of Fame assegnate a grandi protagonisti della cultura italiana: Bernardo Bertolucci nel 2008, Andrea Bocelli nel 2010, Ennio Morricone nel 2016 e Lina Wertmüller nel 2019.

L’ultimo appuntamento pubblico

L’ultima apparizione pubblica di Petruzzi in qualità di presidente dell’associazione caprese senza scopo di lucro risale allo scorso ottobre, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, in occasione dell’avvio delle celebrazioni per il trentennale dell’Istituto Capri nel Mondo.

Con la sua scomparsa viene meno uno dei protagonisti della storia dell’Istituto, un uomo che per tre decenni ha lavorato con passione alla promozione nel mondo del cinema, della cultura e dell’eccellenza italiana.

Il rito funebre si terrà oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 17, nella Chiesa dell’Ascensione a Napoli.