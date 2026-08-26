Un team internazionale di archeologi, guidato da Carina van den Hoven dell’Università di Leida e in stretta collaborazione con il ministero egiziano delle Antichità, ha recentemente portato alla luce una tomba di 3.000 anni nella storica necropoli di Tebe. Il ritrovamento, annunciato il 26 agosto 2026, è avvenuto nella località di Sheikh ʿAbd el-Qurna Inferiore, nei pressi di Luxor, e ha rivelato una sepoltura eccezionalmente ben conservata. Questa è stata attribuita a Paser, un influente notabile del Nuovo Regno.

La struttura architettonica della tomba è particolarmente significativa.

Si accede attraverso un cortile antistante che immette in una cappella scavata direttamente nella roccia, caratterizzata dalla tipica planimetria a T dell’epoca. Sotto questa cappella si estendono le camere sepolcrali sotterranee. Tra gli elementi meglio conservati del complesso spiccano la scalinata di accesso, le solide murature in mattoni crudi e una nicchia appositamente creata per ospitare una stele funeraria. Le decorazioni parietali, benché in alcune sezioni siano ancora coperte da un sottile strato di sedimenti, mantengono scene vivide che raffigurano Paser mentre adora diverse divinità all’interno di santuari e, in un’altra rappresentazione, seduto con la moglie davanti a una tavola delle offerte.

Questi motivi iconografici sono distintivi e molto comuni nell'arte funeraria del Nuovo Regno, simboleggiando il sostentamento nell'aldilà.

Sulla base di un’attenta analisi dello stile artistico e dell’iconografia presenti, gli egittologi hanno potuto datare la tomba al periodo ramesside, un’epoca cruciale compresa tra il 1292 e il 1069 a.C. Questa importante scoperta si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto di conservazione e gestione del rischio per l’intera area di Sheikh ʿAbd el-Qurna Inferiore. Il programma, avviato fin dal 2018, ha l'obiettivo primario di proteggere, studiare e valorizzare le numerose sepolture che compongono la vasta necropoli tebana, situata sulla riva occidentale del Nilo, proprio di fronte alla moderna città di Luxor.

Il Progetto di Studio e le Future Fasi di Conservazione

L’attuale campagna di scavo e ricerca, frutto della sinergica collaborazione tra il team dell’Università di Leida e il Supreme Council of Antiquities egiziano, persegue un duplice scopo: non solo l’esplorazione archeologica, ma anche la conservazione meticolosa delle strutture e delle preziose pitture ancora superstiti. Le attività in corso comprendono dettagliate operazioni di documentazione, stabilizzazione strutturale e restauro artistico, con un’attenzione particolare rivolta alla zona est di Tomb No. 45, dove le indagini sistematiche sono proseguite dal 2018.

Per le prossime fasi del progetto, i ricercatori intendono concentrare i loro sforzi sul consolidamento strutturale della tomba e sulla tutela a lungo termine delle delicate decorazioni dipinte.

Parallelamente, si prevede di ampliare e approfondire lo studio delle iscrizioni geroglifiche e degli eventuali resti umani rinvenuti, al fine di ricostruire con maggiore precisione l’identità e il ruolo sociale degli individui qui sepolti. Questo contribuirà significativamente a una migliore comprensione dello sviluppo urbano e funerario dell’intera area. Al termine di tutti gli interventi di restauro e messa in sicurezza, è previsto che le tombe restaurate possano essere finalmente aperte al pubblico, offrendo così nuovi e affascinanti percorsi di visita all'interno del sito archeologico di Sheikh ʿAbd el-Qurna.