La Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia ha registrato un notevole incremento nelle domande d'iscrizione per il diciottesimo bando, relativo al biennio 2026-2028. Le richieste sono più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 e, per la prima volta negli ultimi anni, il numero di allievi ammessi salirà da diciotto a ventiquattro praticanti. Il presidente Flavio Mucciante ha evidenziato che questo dato “va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo”.

Il processo di selezione per l'accesso alla Scuola prenderà il via l'8 settembre 2026 con la prova scritta, che si terrà nella sede di Villa Bonucci a Ponte Felcino.

I termini per la presentazione delle domande si sono chiusi il 10 agosto 2026. Dopo la valutazione dei titoli, saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi alle prove scritte e, successivamente, le convocazioni per gli orali, previsti a partire dal 21 settembre. I candidati sono invitati a consultare il sito del Centro e la propria casella di posta elettronica per tutte le comunicazioni relative alle fasi di selezione.

Rinnovato interesse per la professione giornalistica

La Scuola osserva una crescente attrattiva della professione giornalistica tra i giovani, percepita come cruciale per la vita democratica del Paese, nonostante le profonde trasformazioni del sistema dei media. L'elevata risposta di quest'anno testimonia l'emergere di una nuova generazione desiderosa di fare informazione con competenza e responsabilità.

Il presidente Mucciante ha definito questo risultato un segnale “importante”, che impone una riflessione alle istituzioni e ai professionisti del settore. Ha sottolineato come, “mentro il giornalismo cambia radicalmente, diventa ancora più necessario investire nella formazione e definire regole chiare e condivise per l'accesso alla professione e per il suo esercizio”.

In un contesto dove media tradizionali e piattaforme digitali competono nello stesso spazio informativo, la Scuola evidenzia l'esigenza di professionisti capaci di verificare le fonti, interpretare i dati, contestualizzare le notizie e assumersi la responsabilità editoriale dei contenuti. Le scuole di giornalismo accreditate sono considerate “infrastrutture democratiche”, la cui sostenibilità è essenziale per garantire un accesso alla professione basato su merito, preparazione e rispetto della deontologia.

Innovazione formativa e progetti futuri

L'aumento delle iscrizioni coincide con un significativo rinnovamento dell'offerta formativa della Scuola di Perugia, sostenuta da Rai e dall'Università del capoluogo umbro. Il percorso formativo mira a integrare competenze editoriali, tecnologiche e comunicative, formando giornalisti in grado di operare efficacemente nei linguaggi dell'audio, del video, della grafica, dei dati e delle piattaforme digitali. Tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, sarà inaugurato a Villa Bonucci il nuovo Laboratorio permanente di Intelligenza Artificiale. Questo spazio sarà dedicato alla sperimentazione editoriale, al fact-checking avanzato, all'analisi delle immagini manipolate e allo sviluppo di una cultura dell'IA applicata al giornalismo.

La Scuola ha già implementato una specifica Policy sull'utilizzo dell'IA, in linea con la normativa italiana, per assicurare un impiego trasparente, consapevole e deontologicamente corretto delle nuove tecnologie. Contemporaneamente, il corpo docente si arricchisce con l'ingresso di autorevoli figure del giornalismo italiano, tra cui Giovanni Floris, Andrea Di Caro, Alberto Rimedio, Francesco Repice, Giorgia Cardinaletti, Alessio Zucchini, Marco Bariletti, Simona Rolandi, Michele Partipilo, Maria Gianniti, Giorgiana Cristalli, Francesca Romana Elisei e Giorgio Zanchini. Questi professionisti affiancheranno gli studenti, trasferendo le competenze acquisite quotidianamente nelle principali redazioni del Paese.