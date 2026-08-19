Prende il via il 25 agosto l'iniziativa 'Seminare libri', un'esperienza di booktrekking che coinvolge venti ragazzi tra i tredici e i diciassette anni lungo la Via degli Dei, da Bologna a Firenzuola. L'attività, guidata dallo scrittore e conduttore Federico Taddia, si inserisce nel contesto del festival 'Storie in cammino', in programma dal 28 al 30 agosto a Firenzuola, dedicato al potere del racconto e del camminare come strumenti di scoperta e dialogo.

Durante il percorso, i partecipanti affronteranno tappe giornaliere dai sette ai quindici chilometri, prendendo parte, al termine di ogni giornata, a un laboratorio tematico.

Il 26 agosto è in programma un incontro con Saba Poori, ballerina e attivista iraniana, che guiderà un laboratorio sull'espressione di sé e il coraggio di difendere la propria identità. Poori utilizza la danza come forma di espressione artistica e di protesta civile, portando la sua testimonianza in Italia attraverso spettacoli, incontri e laboratori.

Laboratori e attività lungo il percorso

Il primo laboratorio, il 25 agosto, sarà condotto dall'insegnante di yoga Erica Monti e dedicato all'ascolto di sé: i ragazzi saranno accompagnati, attraverso il respiro, il movimento e pratiche ispirate allo yoga, a riconoscere e accogliere le proprie emozioni, imparando ad abitare il corpo come primo luogo del cammino.

Il 27 agosto, invece, l'artista e maestra di sci Irene Tabanelli guiderà un laboratorio di pittura vegetale, in cui il paesaggio diventerà materia viva dell'opera, trasformando il cammino in un'esperienza creativa condivisa. L'iniziativa si avvale del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Il festival 'Storie in cammino', che accoglie a Firenzuola gruppi di lettura da tutta Italia, raggiunge nel 2026 un nuovo traguardo con trenta eventi tra incontri, laboratori, camminate e performance. Il progetto 'Seminare libri' rappresenta uno dei momenti centrali della manifestazione, dove i libri diventano "semi di storie condivise". Il festival si conferma un punto di riferimento nazionale per la letteratura giovanile e la partecipazione attiva dei ragazzi.

Le novità dell'edizione 2026 del festival 'Storie in cammino'

Tra le novità di quest'anno spicca la prima residenza d'artista, affidata a Ericavale Morello. L'illustratrice realizzerà copertine "alla maniera di Rothko" insieme ai ragazzi e un'illustrazione incisa nella pietra, in collaborazione con le maestranze locali. Il festival ospita inoltre autori di rilievo internazionale come Cornelia Funke, Brian Conaghan e Vinko Möderndorfer, affiancati da numerosi laboratori per ragazzi e adulti, cammini narrativi, camminate notturne e performance immersive. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione e il tesseramento all'associazione culturale Qualcunoconcuicorrere.

L'iniziativa 'Seminare libri' si inserisce, dunque, in un contesto più ampio di promozione della lettura, dell'espressione artistica e della scoperta del territorio, valorizzando il cammino come esperienza educativa e creativa per le giovani generazioni.