Dal 24 agosto al 6 settembre 2026, Seneghe, nel Montiferru, ospita la ventiduesima edizione del Cabudanne de sos poetas, il festival internazionale di poesia. Organizzato dall’associazione culturale Perda Sonadora, l’evento propone oltre quaranta appuntamenti tra piazze e luoghi storici, trasformando il paese in un epicentro culturale di poesia e dialogo.

Il filo conduttore “Sguardi Meridiani” rende omaggio al sociologo Franco Cassano (scomparso nel 2021), invitando a “guardare il mondo a partire dal Sud e dal Mediterraneo, trasformando il mare in un ponte e il confine in un luogo di scambio”.

Il festival darà voce alle periferie del mondo, intrecciando poesia, musica, cinema e arti visive.

Diritti umani e Palestina

Il Cabudanne de sos poetas si concentra su diritti umani e conflitti contemporanei, con un focus sulla Palestina. Il 6 settembre, Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu, presenterà il saggio “La luce del risveglio”. Tre giovani poeti di Gaza porteranno la loro testimonianza. Previste performance di Asmaa Azaizeh, Haya Zaatry e Sama' Abdulhadi, pioniera techno palestinese.

Ospiti internazionali includono artisti da Spagna (Clara Fiol Diols, Alfonso Brezmes) e Africa (la giornalista Antonella Sinopoli, la poetessa Sarah Lubala). Ampio spazio alla poesia italiana queer dell’ultracontemporaneità, con i curatori Franco Buffoni, Francesco Ottonello, Giovanna Cristina Vivinetto, Giorgiomaria Cornelio e Sonia Caporossi.

Musica e formazione

Il cartellone musicale spazia dal rap militante di Militant A (Assalti Frontali) e Kaos, al rock indipendente di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Non mancano proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e il laboratorio della “non-scuola” del Teatro delle Albe, rivolto ai ragazzi (8-16 anni).

Tra le novità, il “Premio Nazionale di Poesia del Mezzogiorno” avvia un partenariato con il Cabudanne e il Comune di Circello (Benevento), focalizzato sulla poesia contemporanea. L’edizione 2026 sancisce un accordo triennale con la Pinacoteca Comunale Carlo Contini di Oristano, creando una sinergia tra poesia e arti visive con scambio tra autori e artisti. I primi due eventi sono a ottobre.

Il ruolo del festival

Il Cabudanne de sos poetas si conferma tra i principali eventi culturali della Sardegna, per la sua vocazione internazionale che unisce poesia, arti contemporanee e impegno civile. Il festival prosegue lo sviluppo biennale del tema “Sguardi Meridiani”, mirando a redigere nel 2027 la “Carta del Limite”, documento su ascolto, convivenza e dialogo.