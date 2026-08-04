L’attrice italiana Serena Rossi sarà insignita del prestigioso Premio Campari Passion for Film in occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Questo riconoscimento, conferito in collaborazione con la Direzione Artistica della Biennale Cinema, intende celebrare coloro che riescono a trasformare la propria passione in una forza creativa capace di lasciare un segno distintivo nella narrazione cinematografica.

La cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21:30, nella suggestiva Sala Grande del Palazzo del Cinema.

L’evento precederà la proiezione Fuori Concorso del film “Scherzetto” di Mario Martone, nel quale Serena Rossi è tra gli interpreti principali, affiancata da un cast di rilievo che include Toni Servillo, Lorenzo Perrotta, Leonardo Lidi, Giovanni Ludeno e Gianluca Di Gennaro.

Serena Rossi ha commentato: “Tornare al Lido è per me sempre una gioia grande. A questo luogo mi legano ricordi indelebili, prima fra tutti la bellissima esperienza della conduzione delle serate di apertura e chiusura, ed è un vero onore ricevere il Premio Campari Passion for Film. Tengo a ringraziare sinceramente il presidente Pietrangelo Buttafuoco, il direttore Alberto Barbera e La Biennale di Venezia per la stima e per questo riconoscimento.

La passione, la spinta a mettermi continuamente in gioco e a cercare quella connessione autentica con il pubblico, sono da sempre l'unica vera bussola del mio lavoro”.

Alberto Barbera, direttore della Mostra, ha osservato: “Il premio celebra un'artista che ha saputo fare del cinema e dello spettacolo non soltanto un mestiere, ma una vera forma di passione, ricerca e condivisione con il pubblico. Attrice, cantante e interprete di grande sensibilità, ha attraversato generi e linguaggi diversi confermando in ogni sua manifestazione la capacità di conferire naturalezza e autenticità ai ruoli interpretati”.

Il Premio Campari e la Mostra

Il Premio Campari Passion for Film, giunto alla sua nona edizione, è frutto della collaborazione tra Campari e la Direzione Artistica della Mostra.

Il suo scopo è valorizzare figure che si distinguono per la forza creativa e il contributo significativo all’arte cinematografica. La consegna del premio a un’artista in concomitanza con la presentazione di un film Fuori Concorso rafforza il legame tra l’evento e l’innovazione artistica. La cerimonia si svolgerà nella prestigiosa Sala Grande, sede delle principali proiezioni.

Il film “Scherzetto” di Mario Martone offre a Rossi un’ulteriore occasione per confermare la sua riconosciuta poliedricità. La presenza di Campari al Festival non si limita al premio, ma si estende anche alla Campari Lounge, uno spazio dedicato all'incontro tra professionisti e pubblico per tutta la durata della manifestazione.

Partner e innovazione al Festival

L’83ª Mostra del Cinema di Venezia è supportata da un’ampia rete di sponsor internazionali. Tra i main sponsor figurano Mastercard, Campari, Armani Beauty e Cartier, che contribuiscono con iniziative, servizi dedicati e l'assegnazione di ulteriori riconoscimenti specifici. In particolare, Campari è main sponsor della manifestazione dal 2018 e nel 2026 assegna il Premio Campari Passion for Film per la nona volta, consolidando il suo impegno nel settore.

Accanto agli sponsor storici, la Mostra accoglie nuovi partner orientati a promuovere il dialogo tra tecnologia e cultura. Tra questi, Google partecipa con attività di formazione e sperimentazione di strumenti legati all’intelligenza artificiale, mentre Repower mette a disposizione soluzioni di mobilità elettrica con il taxi boat Lucietta.

La copertura mediatica è assicurata dalla Rai, main broadcaster, che garantisce trasmissioni quotidiane delle cerimonie e degli eventi su scala nazionale. La premiazione di Serena Rossi, il cast d’eccezione e l’ambientazione nel cuore del Lido di Venezia, sottolineano ancora una volta il ruolo centrale del festival come punto d’incontro tra arte, passione e innovazione.