L’Arena Sferisterio di Macerata si prepara a un’estate vibrante con la nuova edizione di Sferisterio Live + 2026. La rassegna, in programma dal 24 agosto al 22 settembre, offrirà undici appuntamenti imperdibili con artisti di spicco del panorama nazionale, consolidando il suo ruolo di promotore culturale e attrattore turistico per il territorio marchigiano.

Un Cartellone Ricco di Stelle

Il cartellone di Sferisterio Live + 2026 si apre il 24 agosto con Max Angioni (stand-up comedy). Seguiranno: Il Volo (28 agosto), Fiorella Mannoia (30 agosto, omaggio a De André e Fossati).

A settembre: i Pooh (1 settembre, 60 anni di carriera con orchestra sinfonica), Coez (2 e 3 settembre, doppio acustico), Serena Brancale (4 settembre), Arisa (6 settembre), Claudio Baglioni (9 e 10 settembre), Riccardo Cocciante (12 settembre, ritorno dopo trent’anni), Luca Carboni (13 settembre, debutto). La chiusura, il 22 settembre, sarà affidata a Gianni Morandi, con una tappa del suo tour “C’era un ragazzo Estate 2026”.

Impatto Economico e Dettagli Organizzativi

Sferisterio Live + è un investimento strategico per Macerata. Il sindaco Sandro Parcaroli ha rimarcato che la rassegna offre continuità a un progetto di cultura e attrattività territoriale. L’assessore Riccardo Sacchi lo ha definito un “vero motore di sviluppo per la città”, con un indotto concreto per commercianti, ristoratori e strutture ricettive.

Lo sponsor unico Edif rinnova il suo supporto. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ticketmaster, presso la biglietteria dello Sferisterio e su Vivaticket. I prezzi variano da 69 euro (balconata in piedi) a 149,50 euro (settore Platino). La tappa di Gianni Morandi è organizzata in collaborazione con Best Eventi, con la direzione musicale del maestro Luca Colombo.

L'Arena Sferisterio: Un Luogo Iconico

L’Arena Sferisterio si conferma come uno dei luoghi culturali più prestigiosi di Macerata. Rinomata per la sua eccellente acustica, questa struttura nel cuore della città ospita annualmente eventi musicali e teatrali di risonanza nazionale e internazionale, rappresentando un punto di riferimento per la programmazione artistica estiva delle Marche.