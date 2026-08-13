La Diocesi di Siena ha sollevato riserve sul drappellone dipinto dall’artista romena Teodora Axente per il Palio del 16 agosto, opera dedicata alla Madonna dell’Assunta. Il Collegio dei Correttori, presieduto da don Enrico Grassini, ha evidenziato in particolare l’androginia nel disegno della Vergine e il contesto storico scelto per l’opera: la battaglia di Porta Camollia, di cui ricorre il cinquecentenario.

Don Enrico Grassini, rettore del Collegio, ha chiarito la posizione dell'istituzione, affermando che un drappellone non può essere concepito come «piena espressione artistica di un autore» nel senso contemporaneo di «totale libertà espressiva».

Ha sottolineato che l'artista Teodora Axente avrebbe dovuto considerare il portato storico e il sentimento della città. Grassini ha specificato che il drappellone del Palio, pur essendo un’opera d’arte, deve essere «intesa alla maniera antica», e che «l’artista doveva necessariamente muoversi nei canoni indicati dalla committenza». Ha inoltre ricordato che il drappellone «non è immagine sacra dinanzi alla quale pregare, ma è esso stesso preghiera alla Vergine».

Il ruolo dell’artista e il rispetto della tradizione

Grassini ha ribadito che un artista incaricato di realizzare il drappellone deve possedere una conoscenza profonda del mondo a cui l’opera è destinata, cogliere il magnetismo dei luoghi del Palio e interagire con la comunità di Siena e dei suoi rioni.

L’obiettivo è «dar voce, pur coi suoi linguaggi, a una comunità». Il rettore ha poi evidenziato che la formazione cristiana ortodossa di Axente potrebbe rappresentare un limite nella comprensione degli sviluppi occidentali della spiritualità mariana, elemento centrale nell’iconografia del Palio.

Il contesto storico della battaglia di Porta Camollia, vinta dai Senesi contro fiorentini, truppe pontificie di Papa Clemente VII e fuoriusciti, è stato un momento cruciale in cui la città si votò alla Madonna per protezione, invocandola come Immacolata sui vessilli. Grassini ha notato che, similmente a Giovanni di Lorenzo, anche Axente raffigura la Vergine che apre il manto su Siena. Tuttavia, la complessità dell’iconografia dell’Immacolata è già significativa per i cristiani occidentali e diventa ancor più problematica per chi ha una formazione orientale.

L’androginia dei volti e le proporzioni volutamente estrapolate dal naturalismo sono state interpretate da Grassini come espressione del linguaggio artistico dell'autrice, piuttosto che una mera provocazione.

Il drappellone: arte, storia e devozione nel Palio

Il Palio di Siena si conferma una delle più significative manifestazioni storiche e culturali cittadine. Per ogni edizione, viene realizzato un drappellone, il premio destinato alla contrada vincitrice. L’opera, commissionata a un artista, ha il compito di rappresentare la Madonna e la tradizione senese, aderendo ai canoni iconografici e al profondo significato spirituale dell’evento. Il drappellone, pur nella sua veste artistica, deve mantenere un legame indissolubile con la storia e la devozione della città, un aspetto fortemente ribadito dal Collegio dei Correttori.

La selezione dell’artista e la successiva creazione del drappellone innescano regolarmente un confronto tra creatività individuale e rispetto delle tradizioni, un tema ricorrente anche nelle discussioni sulle edizioni passate e sulle metodologie di scelta degli autori. Il Palio, in questo contesto, si configura come un evento in cui arte, storia e fede si intrecciano, alimentando costantemente il dibattito sul ruolo dell’artista e sulla funzione del drappellone all’interno della comunità senese.