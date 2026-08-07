Il Locarno Film Festival ha reso omaggio a Sigurjón “Joni” Sighvatsson, conferendogli il Raimondo Rezzonico Award. Il premio, assegnato al produttore islandese, celebra la sua capacità di aver rivoluzionato un sistema chiuso come Hollywood grazie a creatività e originalità. La cerimonia si è tenuta durante le Conversazioni con il pubblico, nell'ambito della 79ª edizione del festival, iniziata il 5 agosto 2026 a Locarno.

Durante l'incontro, Sighvatsson ha ripercorso la sua storia, iniziata nel 1952 in una comunità di pescatori in Islanda, vicino a Reykjavik.

Cresciuto in una famiglia con una forte passione per l'arte – il nonno organista, il fratello un prodigio musicale – ha fondato con quest'ultimo uno studio di registrazione nel 1975. Sua madre, madre single da quando aveva 25 anni, li ha cresciuti con dedizione. Successivamente, Sighvatsson ha ottenuto una borsa di studio per il college a Los Angeles, frequentando l'American Film Institute. Ha ironizzato sulla sua iniziale non ammirazione per gli americani, sottolineando come alla fine fossero stati loro a pagargli gli studi.

L'ingresso nell'industria cinematografica si rivelò arduo: «Hollywood allora era un sistema chiuso, era difficile entrare», ha ricordato, menzionando sei mesi di stage in cui «portavo caffè in giro».

La svolta giunse nel 1982 con il lancio di MTV. Il successo dei videoclip permise alla sua società, Propaganda Films, di realizzare un terzo della produzione nazionale di videoclip a soli due anni dalla sua fondazione.

Tra gli aneddoti più significativi, Sighvatsson ha narrato l'incontro con David Lynch. Il regista, all'epoca senza soldi, distribuiva il Wall Street Journal in bicicletta, ma fu licenziato per la sua consegna poco accurata. Fu Giorgio Armani a offrirgli una nuova opportunità, commissionandogli una pubblicità. Lynch la trasformò in un filmato di tre minuti anziché i trenta secondi richiesti. Alla lamentela di Armani, Lynch rispose: «lei paga per trenta secondi e le do tre minuti», e lo stilista, con grande intelligenza, accettò.

Da questa collaborazione nacque il sodalizio con Sighvatsson, che portò alla realizzazione di Wild at Heart (1990), un film a cui il produttore si sente particolarmente legato.

Poco dopo, Sighvatsson produsse la serie televisiva Twin Peaks con Mark Frost. Un progetto pionieristico per la televisione, il cui pilota ricevette da ABC un budget di solo un milione e mezzo, ma divenne il più costoso nella storia della TV. Ha anche rivelato il profondo pentimento di Lynch riguardo a Dune (1984), film realizzato senza controllo creativo. Lynch definì quell'esperienza «la più drammatica della vita», imparando a non lavorare mai più senza il pieno controllo creativo. Il suo consiglio ai giovani cineasti è di «fare quello che si vuole e farlo anche a basso costo», sottolineando come oggi si possa lavorare «anche con il telefonino», senza la necessità di grandi strutture come in passato.

La carriera e l'impatto sulla produzione audiovisiva

Cofondatore nel 1986 della casa di produzione Propaganda Films a Los Angeles, insieme a Steve Golin, David Fincher, Nigel Dick, Dominic Sena e Greg Gold, Sighvatsson ha visto l'azienda affermarsi rapidamente. In pochi anni, Propaganda Films divenne una delle principali produttrici di videoclip e spot negli Stati Uniti, arrivando a coprire circa un terzo della produzione nazionale entro il 1990.

La sua influenza si estese ben oltre i videoclip, accompagnando la carriera di registi come David Fincher, Michael Bay e Spike Jonze. Tra le sue produzioni più celebri figurano film come Wild at Heart di David Lynch, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, e altri titoli quali Basquiat, Kalifornia, Arlington Road, Brothers, Z for Zachariah e Killer Elite.

Ha inoltre contribuito a serie televisive di culto come Twin Peaks e Beverly Hills 90210.

Il Raimondo Rezzonico Award: un riconoscimento alla visione indipendente

Il Raimondo Rezzonico Award, istituito nel 2002 in memoria dell'ex presidente del Festival (1981-1999), è un premio che celebra le personalità dell'industria cinematografica che hanno offerto un contributo significativo alla produzione internazionale. Confermato durante il Locarno Film Festival, è sostenuto dal Leopard Club, l'organizzazione ufficiale di supporto del Festival.

L'omaggio a Sighvatsson, avvenuto durante la 79ª edizione del festival (5-15 agosto 2026), ha evidenziato la sua influenza determinante su cinema, videoclip e serie televisive.

La sua visione indipendente e innovativa ha permessoa registi del calibro di David Lynch e Kathryn Bigelow di sviluppare appieno il proprio linguaggio cinematografico.

Il riconoscimento conferma il ruolo cruciale del produttore islandese nella ridefinizione dell'immaginario audiovisivo degli anni Ottanta e Novanta, attraverso una carriera che ha saputo spaziare con autonomia e creatività tra musica, cinema e televisione.