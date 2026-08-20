Sarà il basso Simón Orfila, accompagnato al pianoforte da Naoki Hayashi, a chiudere il 22 agosto al Teatro Rossini di Pesaro, alle 12, la rassegna dei Concerti di Belcanto della 47ª edizione del Rossini Opera Festival.

Il programma del concerto

Il programma propone brani di Fernando Obradors, con "L'oreneta", Frederic Mompou, con "Damunt de tu, només les flors", Josep Ribas, con "Rosó", e Franz Liszt, con "Le rossignol S. 250 N. 1 da Carlos Guastavino" e "La regata veneziana S. 424" da Gioachino Rossini.

Spazio anche a Giuseppe Verdi, con la scena "Studia il passo, o mio figlio!" e l'aria di Banco "Come dal ciel precipita" dal "Macbeth", oltre all'aria di Filippo II "Ella giammai m'amò!" dal "Don Carlo".

Completano il programma Francesco Paolo Tosti, con "L'ultima canzone" e "Vorrei morire", e Gioachino Rossini, con l'aria di Alidoro "Là del ciel nell'arcano profondo" da "La Cenerentola" e l'aria di Basilio "La calunnia è un venticello" da "Il barbiere di Siviglia".

La carriera di Simón Orfila

Nato ad Alaior, in Spagna, Orfila ha iniziato gli studi musicali al Conservatorio di Minorca e successivamente alla Escuela de Música Reina Sofía, dove ha studiato con Alfredo Kraus, Suso Mariátegui ed Edelmiro Arnaltes. Ha vinto il Premios Ópera XXI.

Il basso canta regolarmente al Teatro del Liceu e al Teatro Real e si è esibito nelle stagioni di Siviglia, Oviedo, Las Palmas, Mahón, Palma di Maiorca, Bilbao, La Coruña, Pamplona e Santander.

La sua attività lo ha portato anche alla Deutsche Oper e alla Staatsoper di Berlino, all'Opéra Bastille di Parigi, alla Scala, al Covent Garden e al Théâtre de la Monnaie, oltre che nei teatri d'opera di Tokyo, Lima, Bogotá, Lisbona, Monaco, Amburgo, Colonia, Francoforte, Roma, Napoli, Firenze, Genova, Torino, Bologna, Macerata, Novara, Pisa, Buenos Aires, Ginevra, Tolone e Montpellier.

Tra gli impegni recenti e futuri figurano "Tosca" a Maiorca, "L'elisir d'amore" e "Aida" a Barcellona e "Roméo et Juliette" a Tenerife, oltre ad altri recital e concerti.

Il legame con il Rossini Opera Festival

Orfila ha debuttato al Rossini Opera Festival nel 2012, interpretando Ginardo in "Matilde di Shabran". L'anno successivo è tornato al festival nel "Guillaume Tell", nel ruolo di Walter Furst.

Nell'edizione di quest'anno interpreta invece Hiéros in "Le Siège de Corinthe".