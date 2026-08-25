Il prossimo 4 settembre, la storica Scuola Vecchia della Misericordia a Venezia ospiterà il simposio internazionale “The Future of Creativity”. Questo evento esclusivo, su invito, riunirà alcune delle figure più influenti del panorama artistico e culturale mondiale per un confronto approfondito sul futuro dell'espressione creativa nell'era contemporanea.

Tra i protagonisti di spicco che animeranno le discussioni figurano il celebre attore George Clooney, insignito del Leone d'oro alla carriera 2026, e Maggie Gyllenhaal, presidente della Giuria Internazionale della Mostra del Cinema di quest'anno.

Saranno presenti anche il direttore della Mostra, Alberto Barbera, il pluripremiato regista Giuseppe Tornatore e il rinomato compositore Alexandre Desplat, contribuendo con le loro diverse prospettive al dibattito.

Organizzato da Finch & Partners e Creative Artists Agency, il simposio si propone di affrontare una delle questioni più urgenti del nostro tempo: quale sarà il destino della creatività di fronte ai rapidi e profondi cambiamenti che caratterizzano l'epoca attuale, con un'attenzione particolare all'influenza pervasiva dell'intelligenza artificiale. Il programma prevede due tavole rotonde che vedranno la partecipazione di ulteriori personalità di rilievo, tra cui il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, la scultrice e pittrice Kennedy Yanko, l’artista visivo Marc Quinn, la presidente di Signal Meredith Whittaker e la regista televisiva e cinematografica Shannon Murphy, vincitrice di un Emmy Award per la serie “Killing Eve”.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale e la creatività

Il simposio si concentrerà sull'esplorazione delle dinamiche che ridefiniscono la creatività nell'era digitale e dei cambiamenti trasformativi. La discussione verterà su come l'evoluzione tecnologica stia plasmando nuove forme di espressione artistica e quali sfide e opportunità ne derivino per gli artisti e l'industria culturale.

Alberto Barbera ha sottolineato l'importanza di questo confronto, affermando che lo storytelling è sempre stato un pilastro della civiltà umana, con strumenti in continua evoluzione. Ha evidenziato come l'intelligenza artificiale possa rappresentare il cambiamento più significativo mai verificatosi, con un impatto potenziale superiore persino a quello della rivoluzione industriale del XIX secolo.

Pur riconoscendo le preoccupazioni legittime riguardo alle ripercussioni sull'occupazione, sui diritti d'autore e di immagine degli artisti, e sulla dimensione etica, Barbera ha invitato a riflettere su una domanda fondamentale: cosa significa tutto questo per la creatività stessa? E, soprattutto, quali nuovi strumenti l'AI potrebbe offrire per sostenere il lavoro degli artisti, in particolare dei registi.

Prospettive e obiettivi del simposio veneziano

L'iniziativa mira a riunire un gruppo selezionato di artisti di spicco per un dialogo aperto e costruttivo. L'obiettivo è discutere liberamente sulle implicazioni delle nuove tecnologie, esprimendo opinioni diverse nella speranza di inaugurare un nuovo capitolo nel dibattito sul futuro della creatività e della narrazione.

La presenza di figure di calibro internazionale come George Clooney, Maggie Gyllenhaal e Giuseppe Tornatore sottolinea il prestigio e la rilevanza dell'evento, che si svolge nel prestigioso contesto della Mostra del Cinema di Venezia.

Questo appuntamento veneziano si configura come un'opportunità unica per un confronto multidisciplinare, volto a esplorare come la creatività possa non solo adattarsi, ma anche prosperare e innovarsi di fronte ai mutamenti in atto, fornendo nuove vie e prospettive agli operatori culturali e agli artisti di tutto il mondo.