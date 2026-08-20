Le Gallerie d'Italia di Torino si preparano ad accogliere un evento di rilievo internazionale: dal 24 al 27 settembre 2026, ospiteranno una serie di incontri dedicati al quarantennale di Slow Food, inseriti nel più ampio contesto di Terra Madre Salone del Gusto. L'iniziativa, intitolata “Quaranta voci per raccontare 40 anni di cambiamenti con Slow Food”, offrirà quattro giorni di appuntamenti intensi, animati da un coro di quaranta personalità provenienti da diversi ambiti.

Contadini, cuochi, studiosi, attivisti, giornalisti, scrittori, artisti e numerosi protagonisti della vasta rete di Slow Food si alterneranno in un dialogo aperto.

L'obiettivo è ripercorrere il cammino dell'associazione, analizzare i profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi quattro decenni e delineare le sfide cruciali che attendono il movimento nel futuro. Un'occasione unica per comprendere come il cibo sia diventato uno strumento potente per interpretare il presente e costruire un avvenire più buono, pulito e giusto.

Il programma si aprirà con la presentazione de 'I semi del futuro', un'iniziativa che vedrà la scoperta dei 18 Atlanti dell'Arca del Gusto delle regioni italiane. Tra gli ospiti di spicco che animeranno i dibattiti figurano la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, lo chef Piero Alciati, e Walter El Nagar, cuoco dell'Alleanza Slow Food e fondatore dell'esperienza del Refettorio Geneva.

Un momento particolarmente atteso sarà l'incontro “40Pod”, un racconto corale che, attraverso le voci dei protagonisti e dei grandi autori della comunità Slow Food, ripercorrerà le idee, le battaglie e le intuizioni che hanno segnato il movimento dalla sua fondazione fino a oggi. Non mancherà lo spazio per la musica, con l'esibizione dell'artista Roy Paci, e la chiusura del programma sarà affidata alle prestigiose partecipazioni di Moni Ovadia e Lella Costa.

Terra Madre Salone del Gusto: un crocevia globale

La cornice di questi importanti incontri è Terra Madre Salone del Gusto, la più significativa manifestazione internazionale dedicata al cibo, alla biodiversità e alle politiche alimentari.

Organizzata da Slow Food in collaborazione con la Città di Torino e la Regione Piemonte, l'evento trasforma ogni due anni il cuore del capoluogo piemontese in un vibrante mercato a cielo aperto. Qui, contadini, pastori, cuochi e delegati provenienti da oltre 150 Paesi si incontrano, condividono esperienze e promuovono la cultura del cibo.

La sedicesima edizione, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre 2026, assume un significato speciale poiché celebra il 40° compleanno di Slow Food Italia. Per la prima volta, la manifestazione si estenderà tra le vie e le piazze storiche del centro cittadino, includendo Piazza San Carlo, Piazza Castello, Piazza Carlo Alberto, Via Roma e Piazza Valdo Fusi.

Il tema centrale di questa edizione sarà la biodiversità come ricchezza e cultura di pace, un messaggio che sottolinea l'importanza della diversità non solo in natura ma anche nelle relazioni umane e sociali.

Programma e informazioni utili

Il vasto programma di Terra Madre Salone del Gusto include il grande Mercato, che ospiterà centinaia di produttori italiani e internazionali, i rinomati Presìdi Slow Food e l'Arca del Gusto. Saranno inoltre proposti Laboratori del Gusto, conferenze approfondite, appuntamenti a tavola per esperienze culinarie uniche e attività didattiche pensate per coinvolgere scuole e famiglie.

L'accesso al mercato e alle piazze che ospitano l'evento sarà gratuito, rendendo la manifestazione accessibile a un vasto pubblico.

Tuttavia, alcune attività specifiche, come i Laboratori del Gusto e gli appuntamenti a tavola, prevedono un costo e richiedono una prenotazione anticipata. L'evento si svolge nel cuore di Torino, una posizione strategica che lo rende facilmente raggiungibile dalle principali stazioni ferroviarie, Porta Nuova e Porta Susa, e dall'aeroporto di Torino-Caselle, garantendo così una comoda fruizione per i visitatori nazionali e internazionali.