Il 2 settembre, la cantante Arisa terrà un concerto benefico a Muro Lucano. L'evento, parte della festa regionale di San Gerardo Maiella, è dedicato alla raccolta fondi per la piccola Angela Lucia, affetta da grave malattia. L'artista lucana parteciperà gratuitamente, un gesto di profonda solidarietà e legame con la sua terra, promosso localmente.

L'impegno di Arisa per Angela Lucia

L'idea del concerto è nata lo scorso 2 giugno a Potenza. Durante la cerimonia per il titolo di "Cavaliere della Repubblica", Arisa ha conosciuto la famiglia di Angela Lucia.

Appreso il costo delle terapie, la cantante ha offerto il suo aiuto, dichiarando la sua disponibilità a esibirsi gratuitamente per raccogliere fondi con un biglietto simbolico.

La data e il luogo sono stati poi definiti dalla comunità di Muro Lucano, che ha integrato il concerto nel programma della festa di San Gerardo Maiella, coinvolgendo l'intera regione in una manifestazione di speranza e unione.

Muro Lucano: tradizione e solidarietà

La festa di San Gerardo Maiella è un appuntamento di grande importanza per Muro Lucano, luogo di nascita del santo nel 1726. Quest'anno, la celebrazione coincide con il 300esimo anniversario dalla sua nascita. Il concerto di Arisa arricchisce questo contesto, unendo la dimensione spirituale e culturale della festa alla causa benefica.

Il sindaco Giovanni Setaro ha evidenziato l'entusiasmo per la disponibilità di Arisa, figlia autentica della Basilicata, sottolineando come Muro Lucano unirà l'intera regione al fianco della famiglia di Angela.