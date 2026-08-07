Raffaele Sollecito ha espresso la sua profonda perplessità riguardo al nuovo spettacolo comico di Amanda Knox, che sta suscitando ampie polemiche nel Regno Unito. Interpellato il 7 agosto 2026, Sollecito ha precisato di non aver ancora assistito allo show, intitolato “Cartwheel”, e di non poter quindi formulare un giudizio sul suo contenuto specifico. Tuttavia, ha dichiarato inequivocabilmente: “Posso però dire che, per come è stato presentato e promosso, mi lascia perplesso che una tragedia venga utilizzata come elemento di richiamo per uno spettacolo comico”.

L’ingegnere informatico ha ulteriormente rafforzato la sua posizione, aggiungendo con fermezza: “Personalmente non è un approccio che condivido”. Questa presa di distanza sottolinea una chiara divergenza di vedute sull’uso di eventi drammatici per finalità di intrattenimento.

Sollecito ha inoltre evidenziato il suo impegno personale nel processo di elaborazione e superamento degli eventi passati, seguendo un percorso intimo e differente. “Io sto cercando di elaborare e superare ciò che è accaduto in un modo diverso”, ha sottolineato. Concludendo la sua riflessione, ha affermato: “Non credo che esista una ricetta giusta o sbagliata per affrontare un trauma: ognuno trova il proprio percorso”. Il suo coinvolgimento, insieme ad Amanda Knox, nelle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia, ha segnato profondamente la sua vita.

Sollecito si è sempre proclamato estraneo ai fatti, e la sua posizione è stata definitivamente riconosciuta con l’assoluzione, ottenuta insieme all’americana, al culmine di una complessa e lunga vicenda giudiziaria.

Le polemiche e la natura dello spettacolo di Amanda Knox

Il nuovo spettacolo di Amanda Knox, denominato “Cartwheel”, ha fatto il suo debutto all’Edinburgh Fringe Festival, generando immediate e accese reazioni contrastanti, specialmente nel contesto della Gran Bretagna. Lo show si propone di affrontare temi profondamente personali, quali la maternità, l’esperienza della detenzione e l’intera vicenda giudiziaria che ha coinvolto Knox, con espliciti riferimenti alla tragedia di Meredith Kercher.

La sorella di Kercher ha pubblicamente espresso la sua viva preoccupazione per il rischio tangibile di una potenziale banalizzazione della violenza contro le donne, un aspetto che ha alimentato ulteriormente il dibattito. Parallelamente, una petizione online, promossa con l’obiettivo di ottenere la cancellazione dello spettacolo, ha già raccolto un numero significativo di adesioni, superando le 4.400 firme, a testimonianza del diffuso malcontento.

Il contesto giudiziario e le attività recenti di Amanda Knox

Amanda Knox, la quale è stata definitivamente assolta insieme a Sollecito dalla Corte di Cassazione italiana nel 2015, ha successivamente intrapreso un percorso di sensibilizzazione e impegno pubblico.

Le sue attività si sono concentrate in particolare sui temi della giustizia e delle conseguenze della detenzione ingiusta. Knox ha pubblicato un memoir nel 2025, un’opera che ripercorre la sua esperienza personale, e co-conduce un podcast, attraverso il quale continua a condividere le sue riflessioni. Il suo spettacolo “Cartwheel” è stato presentato dalla stessa Knox come un racconto profondamente personale e, allo stesso tempo, come un modo per onorare la memoria di Meredith Kercher, un’affermazione che ha contribuito ad alimentare il dibattito pubblico e le diverse interpretazioni sull’iniziativa.