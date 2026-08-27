A Spello, borgo umbro di grande fascino storico, si rinnova l'appuntamento con Hispellvm. All'epoca di Costantino il Grande (306‑377 d.C.), una rievocazione storica che dal 27 al 30 agosto 2026 trasformerà la città in un vivace scenario dell'antica Roma. Quattro giorni intensi di archeologia, cultura e tradizioni riporteranno in vita la Colonia Iulia, tra monumenti emblematici come Porta Venere, le Torri di Properzio e Porta Consolare.

L'edizione 2026 pone al centro la figura dell'imperatore Costantino il Grande e il suo celebre Rescritto del 337 d.C.

Questo importante documento, una stele di marmo rinvenuta nel XVIII secolo e oggi custodita nel palazzo comunale, non solo elevò Spello a capitale federale degli umbri, ma autorizzò anche la celebrazione di riti, spettacoli gladiatori e ludi scaenici in onore della Gens Flavia. La manifestazione prenderà il via il 27 agosto con l'assemblea provinciale di Perugia, presieduta da Massimiliano Presciutti, che si riunirà nelle storiche Sale Zuccari e dell’Editto, per poi unirsi al Corteo storico.

Rievocazioni e Spettacoli: un Viaggio nel Tempo

Il 27 agosto, la rievocazione si aprirà con il grandioso Corteo Storico – la Pompa romana. Preceduto da un rito propiziatorio in piazza Vallegloria, il corteo sfilerà lungo il cardo massimo, attraversando le vie del borgo fino alla maestosa Porta Consolare.

Senatori, patrizi, legionari, gladiatori, musici, danzatrici e cittadini in costume, insieme alle autorità regionali del Concilium Provinciae Umbriae, daranno vita a uno spettacolo suggestivo. Il culmine sarà l'accensione del fuoco sacro e la declamazione del Rescritto di Costantino, seguiti da uno spettacolo di fuoco e danze acrobatiche.

Tra le novità di quest'anno, il debutto della Civitas Hispellvm, il versante occidentale della città, che ospiterà mercati, botteghe artigiane e antichi mestieri. Qui si insedieranno il Comitatus dei legionari, a cura dell'Associazione Suodales-Roma, e l'accampamento gladiatorio, animato da Nova Bellatores e Schola Gladiatoria Ludus Aemilius, con laboratori, esercitazioni e spettacoli in programma il 29 e 30 agosto.

Il mercato romano, le botteghe e le animazioni, curate dalle associazioni Spqr e Ombrikos, offriranno un'immersione autentica nella vita quotidiana dell'epoca.

Sapori Antichi e Sfide Gladiatore

L'esperienza di Hispellvm si arricchisce con proposte gastronomiche fedeli all'antica Roma. Venerdì 28 agosto, la cena spettacolo “A cena con Apicio. I sapori dell'antica Roma” promette un convivium sotto le stelle, con ricette elaborate dallo chef Francesco Panfili e consulenza storica di Daniele Falchi. La serata sarà allietata da musica, danza, recitazioni e racconti storici dell'archeologo Giorgio Franchetti. All'interno della Civitas, popinae, tabernae e thermopolia garantiranno ristoro con piatti e bevande tipiche.

Anche i più piccoli avranno il loro spazio con il laboratorio immersivo Latine Lvdere, dove potranno indossare costumi romani e vivere l'esperienza di una scuola dell'antica Hispellvm. Un momento clou della manifestazione è la Disfida delle Bighe, la tradizionale corsa dei carri che quest'anno si terrà nel nuovo Circo Hispellvm, nell'area dell'Anfiteatro. Alla competizione parteciperanno squadre da Spello, Scheggia e Pascelupo, Sassoferrato, Tuoro sul Trasimeno, e la nuova sfidante Matelica. La chiusura dell'evento, il 30 agosto, sarà suggellata da un suggestivo rito propiziatorio alle Torri di Properzio.

Un Patrimonio da Riscoprire

L'evento è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Hispellvm APS, con il supporto di un comitato scientifico composto da studiosi, storici e archeologi.

L'obiettivo è valorizzare il ricco patrimonio di Spello, l'antica Colonia Iulia che, al tempo di Costantino il Grande, raggiunse il suo massimo splendore e fu insignita del titolo di Flavia Constans. La manifestazione coinvolge attivamente anche gli operatori economici locali attraverso il concorso delle Vetrine “Angoli di storia”. Per il programma completo e ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale www.hispellum.eu.