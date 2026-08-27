La ventesima edizione di MiTo SettembreMusica si rinnova con Speranza Scappucci alla direzione artistica. Riconosciuta internazionalmente, Scappucci è la prima donna italiana ad aver diretto un'opera alla Scala e attuale direttrice principale ospite alla Royal Opera House di Londra. La sua nomina, avvenuta lo scorso giugno, infonde una nuova visione al festival che unisce Milano e Torino, incentrata sul tema Harmonia. Un messaggio potente in un'epoca di conflitti.

Per la prima volta, un direttore d'orchestra guida il festival. Il tema Harmonia, ispirato alla figura mitologica figlia di Ares e Afrodite, simboleggia l'equilibrio che nasce dal contrasto e dalla diversità.

Scappucci afferma: "Non ci può essere armonia senza contrasto", e le differenze sono una "ricchezza da celebrare". Il festival, dal 6 al 20 settembre 2026, si aprirà con il War Requiem di Benjamin Britten, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Simone Young, affrontando i temi di conflitto.

Il programma e il gemellaggio tra le città

L'edizione 2026 di MiTo SettembreMusica propone circa sessanta concerti. Novità: la maggior parte degli appuntamenti in entrambe le città, rafforzando il gemellaggio. Spiccano l'Orchestra Nazionale della Rai, diretta da Michele Mariotti, con i "Four Sea Interludes" di Britten, la prima assoluta di "Kaos" di Paola Prestini e la Sinfonia "Italiana" di Mendelssohn.

Tra gli altri protagonisti: la Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly, i Bamberger Symphoniker diretti da Jakub Hrůša e il quartetto d’archi della Scala.

Un momento significativo, voluto da Scappucci, sarà dedicato all'apprendimento e all'inclusione: il concerto congiunto delle orchestre dei conservatori di Torino e Milano. Le giovani formazioni si esibiranno nello "Stabat Mater" in due eventi gratuiti, il 16 settembre a San Barnaba (Milano) e il 17 settembre a San Filippo (Torino). Scappucci ha evidenziato come questo sia "un momento di unione", esplorando il percorso dalla sofferenza alla speranza.

Sfide, tradizione e futuro

Nato dal festival SettembreMusica di Torino (1978), MiTo SettembreMusica dal 2007 unisce le due città, avvicinando pubblici diversi con concerti gratuiti o a prezzi popolari.

Nonostante le sfide (aumento costi, tempi ridotti), questa edizione offre un'offerta artistica di alto livello con ospiti come William Christie e Les Arts Florissants, il giovane talento Yifan Wu e la percussionista Adélaïde Ferrière. Il quartetto della Scala proseguirà l'integrale dei quartetti di Beethoven, che si concluderà nel 2027, anno del cinquantennale di SettembreMusica. L'approccio di Scappucci rafforza il ruolo di MiTo come piattaforma di dialogo e armonia tra stili e identità musicali diverse.