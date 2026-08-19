Il 20 agosto, in occasione della nascita di Dino Campana, si rinnova l'appuntamento con “Tutti pazzi per Campana”, lo spettacolo itinerante dei Chille de la balanza. L'iniziativa, che celebra il poeta con un percorso di poesia, teatro, musica e memoria, tocca i luoghi cruciali della sua vita: Marradi, sua città natale; Lastra a Signa; Castelpulci di Scandicci; e San Salvi a Firenze. Quattro appuntamenti scandiscono la giornata, offrendo un viaggio nella storia personale e nella creatività letteraria di Campana.

La giornata inizia a Marradi alle 15:30, presso il Centro studi Campaniani, custode di documenti e testimonianze.

Qui, il percorso si arricchisce di una recente scoperta: le annotazioni autografe di Dino Campana su un'opera di François Villon, ritrovate e pubblicate da Leonardo Chiari e Walter Scarpi. L'itinerario prosegue a Lastra a Signa, dove Campana visse parte dell'infanzia quando il padre Giovanni dirigeva la scuola elementare. Si raggiunge poi Castelpulci a Scandicci, il manicomio in cui il poeta trascorse gli ultimi anni, e infine San Salvi a Firenze, dove scrisse l'ultima, struggente lettera a Sibilla Aleramo.

Un percorso tra parola, musica e teatro nei luoghi simbolo di Dino Campana

A guidare il pubblico saranno Claudio Ascoli, ideatore del progetto e anima dei Chille de la balanza; il cantautore Massimiliano Larocca, interprete musicale dei ‘Canti Orfici’; Riccardo Tesi, tra i maggiori esponenti della musica popolare europea; e l'attrice Francesca Trianni, voce narrante di Sibilla Aleramo, che farà rivivere la relazione tra i due poeti attraverso lettere e testi.

L'intreccio di parola, musica e teatro si fonde con la visita dei luoghi, offrendo un'esperienza immersiva nella memoria di Dino Campana e nel paesaggio toscano.

Il bus che accompagnerà gli spettatori è esaurito, ma è possibile assistere ai singoli spettacoli autonomamente. Questa opzione consente al pubblico di scegliere liberamente come partecipare all'itinerario, anche solo a una delle tappe, mantenendo viva la partecipazione e l'interesse verso la figura di Dino Campana e i luoghi della sua vita.

Il contributo del Centro studi Campaniani e la memoria di Campana tra i luoghi dell’Alto Mugello e Firenze

Il Centro studi Campaniani di Marradi è un elemento centrale dell'iniziativa, da anni impegnato nella valorizzazione della memoria e della produzione letteraria del poeta.

Il centro custodisce archivi, manoscritti e documenti essenziali per la comprensione della vita e delle opere di Dino Campana, promuovendo studi e la pubblicazione di scoperte, come quelle relative a François Villon, che arricchiscono la ricostruzione storica della sua attività.

Questa rassegna annuale, che unisce teatro, musica e studio, evidenzia il profondo radicamento territoriale di Dino Campana: Marradi (luogo natale), Lastra a Signa (infanzia), Castelpulci e San Salvi (capitoli finali della sua vicenda biografica). L'intreccio tra memoria individuale e collettiva si concretizza in un percorso fisico nei luoghi della Toscana. Il viaggio si conclude a San Salvi, oggi centro culturale e artistico, dove i Chille de la balanza, attivi nell'ex ospedale psichiatrico, conservano e trasmettono la memoria di Campana attraverso teatro, musica e narrazione.