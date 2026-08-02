Spider-Man: Brand New Day, con protagonisti Tom Holland e Zendaya, ha segnato un debutto record al botteghino nordamericano, superando ogni aspettativa e stabilendo nuovi primati. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton, ha incassato ben 168 milioni di dollari nel suo primo venerdì, il 2 agosto 2026, nei cinema di Stati Uniti e Canada. Questo risultato lo rende il miglior primo giorno di sempre per un’uscita cinematografica in questi territori, superando il precedente record di Avengers: Endgame, che nel 2019 aveva registrato 157 milioni di dollari nel giorno d’esordio.

Il trionfo di Spider-Man: Brand New Day è un successo significativo per Marvel Cinematic Universe e Sony Pictures. Le proiezioni indicano un incasso nel weekend d’esordio di circa 325 milioni di dollari, con stime più ottimistiche che lo portano a 358 milioni, superando così il record di 357 milioni di Avengers: Endgame. La pellicola ha ricevuto un ampio consenso critico, attestato dal voto “A” al CinemaScore e da recensioni positive (90% su Rotten Tomatoes, cinque stelle su PostTrak). Ha inoltre scalzato L’Odissea di Christopher Nolan, con Holland nel ruolo di Telemaco, che si è fermato a 51 milioni di dollari, mentre Toy Story 5 si è classificato terzo con 6-7 milioni.

Successo globale e impatto sul franchise

A livello globale, Spider-Man: Brand New Day ha consolidato il suo successo con 355 milioni di dollari al debutto in Nord America (il secondo miglior risultato di sempre) e un totale mondiale di 927 milioni di dollari, distribuiti in oltre 73.500 sale, di cui 121 milioni provenienti dalla Cina. Questi numeri rappresentano la migliore apertura nella storia di Sony Pictures. Il pubblico statunitense era composto prevalentemente da uomini (oltre il 61%), con una forte presenza di spettatori sotto i 25 anni e il 36% nella fascia 18-24. Si stimano circa 24,1 milioni di biglietti venduti nel fine settimana di lancio.

Questo trentottesimo capitolo del franchise di Spider-Man, il quarto con Tom Holland, vede Peter Parker isolato a causa di un incantesimo del Dottor Strange che ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva.

Il film segna un importante rilancio per la saga Marvel: negli ultimi sei anni, solo Spider-Man: No Way Home (1,93 miliardi di dollari) e Deadpool & Wolverine (1,34 miliardi) avevano superato il miliardo di incassi mondiali.

Record in Italia e prospettive future del box office

Anche in Italia, Spider-Man: Brand New Day ha dominato il weekend, registrando oltre 1,5 milioni di spettatori (1.590.774). Solo sabato 1 agosto, il film ha incassato 3.143.066 euro con 368.600 spettatori, portando il totale delle entrate nel mercato italiano a quasi 12,8 milioni di euro dal 29 luglio. Questi dati evidenziano la portata globale del fenomeno e il nuovo slancio che sta vivendo il settore cinematografico.

La concomitanza con il lancio de L’Odissea di Nolan ha contribuito a un fine settimana eccezionale per le sale nordamericane, con un incasso totale stimato di 430 milioni di dollari.

Gli analisti prevedono che questo slancio possa spingere la stagione estiva oltre i 4 miliardi di dollari e l’anno complessivo oltre i 10 miliardi. Per Marvel, Brand New Day potrebbe diventare il terzo cinecomic post-pandemia a superare il miliardo, con proiezioni che lo avvicinano ai 2 miliardi di dollari a livello globale, confermando la posizione di punta della saga dell’Uomo Ragno nell’industria cinematografica internazionale.