La quattordicesima edizione dello Sponz Festival, ideato e diretto da Vinicio Capossela, si svolgerà a Calitri, in Alta Irpinia, dal 26 al 30 agosto 2026. Con il titolo "Sponz Im‑Bosk", il festival pone al centro il tema del bosco, esplorandone simbolismi e aspetti culturali, antropologici e civili. L'evento si conferma un appuntamento di spicco regionale, richiamando artisti internazionali e nazionali.

Questa edizione prosegue le riflessioni avviate nel 2025 con "Sponz Eden – Recinti di umanità", ispirate al poema di Dylan Thomas "Sotto il bosco di latte".

Capossela lo descrive come “espressione del molteplice, della biodiversità, della forza primigenia, irrazionale della vita”. Il programma include concerti, incontri, laboratori, camminate, lezioni della Libera Università per Ripetenti e il Wimblesponz, coinvolgendo comunità e visitatori.

Il Programma: Musica, Incontri e Natura

Ospiti di rilievo includono John Convertino, Pierpaolo Capovilla, Mauro Ermanno Giovanardi, Krano, i Teatranti del Sipario, il Teatro delle Albe, Dimitris Mystakidis e Giorgos Xylouris. Il culmine sarà sabato sera con il concerto di Vinicio Capossela "Il ballo di San Vito e altri anniversari", che celebrerà il trentesimo anniversario del disco "Il ballo di San Vito" (1996) e altri quattro album.

Domenica 30 agosto, all’alba, Dimitris Mystakidis e Giorgos Xylouris terranno un concerto in anteprima di un progetto 2027.

Lo Sponz Festival offre attività educative e partecipative: lezioni della Libera Università per Ripetenti, laboratori e percorsi per valorizzare l’ambiente irpino. Collabora con Happennino, Carnia per la pace e Vaia, impegnata nella ripiantumazione degli ulivi salentini colpiti dalla Xylella, sottolineando l'attenzione a attualità e innovazione sociale.

Sostegno, Storia e Valore per il Territorio

L'edizione 2026 è promossa e finanziata dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali, con Fondi di Coesione Italia 21-27 per la valorizzazione del patrimonio UNESCO e degli itinerari culturali.

La produzione è curata dall’Associazione Sponziamoci e La Cupa, in collaborazione con il Comune di Calitri e il prezioso contributo della comunità locale, attiva nell'organizzazione da anni.

Nato nel 2013, lo Sponz Festival ha trasformato la promozione culturale di Calitri e dell’Alta Irpinia. Ha radicato la cultura nel territorio, dialogando con la scena internazionale e valorizzando partecipazione, riscoperta dei borghi, tutela della biodiversità e scambio intergenerazionale. Grazie al sostegno pubblico e alle sinergie territoriali, si è affermato come uno degli eventi estivi più riconosciuti nel Centro-Sud, contribuendo alla crescita turistica e sociale.