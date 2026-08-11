A partire da metà settembre, Spotify introdurrà un'etichetta identificativa per gli artisti generati tramite intelligenza artificiale, denominati ‘AI Personas’. Questa nuova funzione mira a offrire maggiore trasparenza agli ascoltatori, segnalando i profili la cui identità non corrisponde a una persona reale, ma a una creazione artificiale. La piattaforma ha chiarito che il badge riguarda l'identità pubblica dell'artista, non il modo in cui la musica viene generata.

Il badge comparirà sui dispositivi mobili nel banner del profilo, nella sezione "About", nei risultati di ricerca e accanto ai brani nelle playlist.

La musica degli artisti etichettati come AI Persona sarà automaticamente esclusa dalle raccomandazioni personalizzate ed editoriali, a meno che l'utente non segua attivamente tali profili. Gli artisti potranno autodichiararsi come AI Persona tramite la funzione su Spotify for Artists. Tuttavia, il sistema non si baserà solo sull'autodichiarazione: verranno impiegati anche processi di revisione umana e strumenti investigativi basati sull'IA per identificare altri profili. Se Spotify applica il badge, l'artista riceverà una notifica e avrà la possibilità di autodichiararsi o richiedere una nuova verifica.

Trasparenza e identificazione delle AI Personas

Il processo di identificazione delle AI Personas è multifattoriale e non si affida esclusivamente alle autodichiarazioni.

Spotify utilizzerà revisioni umane e strumenti basati sull'IA per riconoscere i casi in cui l'etichetta è appropriata. Gli artisti riconosciuti come AI Persona riceveranno una notifica e potranno autodichiararsi o richiedere una nuova verifica. Nei prossimi mesi, sarà introdotta una funzione che consentirà agli ascoltatori di segnalare i profili che ritengono essere AI Personas al team di revisione. Queste misure rispondono alle richieste degli utenti di distinguere chiaramente tra artisti umani e identità digitali. Il badge sarà visibile vicino ai nomi degli artisti e sulle schede dei brani, rafforzando l'impegno di Spotify nella promozione di artisti autentici con carriere reali nel settore musicale.

Il ruolo di Spotify nel dibattito sull'IA musicale

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito internazionale sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore musicale. Il 10 luglio, importanti entità discografiche come IFPI, RIAA, A2IM, WIN, IMPALA, i Grammy, SAG-AFTRA e Human Artistry Campaign, hanno annunciato un approccio coordinato all'etichettatura volontaria delle tracce create o elaborate tramite IA. L'azione di Spotify si configura come una risposta diretta a queste sollecitazioni, contribuendo al percorso di regolamentazione dell'intersezione tra intelligenza artificiale e industria musicale.

L'introduzione delle etichette per le AI Personas rappresenta un passo significativo per la tutela della trasparenza e dell'esperienza utente in un'epoca in cui le tecnologie generative stanno ridefinendo i confini tra umano e artificiale nell'arte e nell'intrattenimento sonoro. Spotify, leader mondiale nello streaming musicale, consolida così il suo ruolo nell'evoluzione del contesto digitale.