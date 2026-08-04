Spotify ha annunciato risultati eccezionali per il secondo trimestre del 2026, consolidando la sua posizione di leader nel mercato globale dello streaming. La piattaforma ha raggiunto l'impressionante cifra di 300 milioni di abbonati premium, segnando un incremento del 9% su base annua. I ricavi complessivi sono cresciuti del 14% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 4,8 miliardi di euro. Un dato significativo è rappresentato dagli 11 miliardi di dollari versati all'industria musicale nel 2025, a testimonianza della centralità e dell'impatto economico di Spotify nel settore.

I risultati finanziari, pubblicati per il secondo trimestre 2026, evidenziano una crescita robusta. Alex Norström, Co-Ceo, ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto una dimensione che poche aziende nella storia hanno toccato, un business sano e in costante crescita”. Gustav Söderström, l'altro Co-Ceo, ha aggiunto: “Durante l’Investor Day abbiamo descritto la direzione futura di Spotify. Questo trimestre ha dimostrato che stiamo già costruendo quel futuro: migliore ingegneria, rilascio più rapido di aggiornamenti, nuovi prodotti e nuove modalità di interazione per gli utenti. Siamo solo agli inizi di ciò che è possibile fare e continueremo a mantenere standard elevati per gli investimenti”.

Crescita dell'utenza e performance finanziaria

Oltre al notevole aumento degli abbonati premium, Spotify ha registrato 777 milioni di utenti attivi mensili, con una crescita del 12% su base annua. La performance finanziaria è stata altrettanto solida: il margine lordo è migliorato di circa 190 punti base, raggiungendo il 33,4%, mentre il reddito operativo ha toccato i 655 milioni di euro. Questi dati sottolineano la crescente solidità economica della piattaforma.

L'espansione del catalogo di contenuti prosegue con determinazione. Attualmente, Spotify offre 7 milioni di podcast. Il consumo di video podcast ha mostrato una crescita esplosiva, aumentando di oltre il 140% dal lancio del formato, con oltre 500 milioni di utenti che hanno riprodotto almeno un video podcast.

L'offerta si arricchisce anche nel settore degli audiolibri, con oltre 700.000 titoli disponibili sulla piattaforma, confermando l'evoluzione di Spotify da mero servizio musicale a ecosistema multimediale completo.

Impatto sull'industria e visione futura

L'influenza di Spotify sull'industria musicale è innegabile, con oltre 11 miliardi di dollari versati nel 2025 e un totale di 70 miliardi di dollari erogati dalla fondazione. Questi numeri evidenziano il ruolo cruciale della piattaforma nella distribuzione dei ricavi e nel sostegno agli artisti e alle case discografiche. La strategia di diversificazione in podcast e audiolibri rafforza ulteriormente la relazione con un pubblico globale e amplia le fonti di ricavo.

La compatibilità con oltre 2.000 dispositivi di più di 200 marchi diversi assicura un'accessibilità globale e una presenza capillare nella vita digitale degli utenti. L'azienda continua a investire in nuove tecnologie e prodotti, con l'obiettivo di offrire esperienze di fruizione sempre più avanzate e innovative. Il costante sviluppo di funzionalità, come i video podcast e la crescente offerta di audiolibri, delinea una traiettoria evolutiva che mira a ridefinire i confini dell'intrattenimento audio e video.