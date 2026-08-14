Stefania Auci, autrice di successo ampiamente riconosciuta per la celebre saga dei Florio, si rivolge per la prima volta a un pubblico di ragazzi e ragazze con il suo nuovo libro, intitolato 'Cunti, storie, romanzi. I libri della mia vita'. L'opera, edita da Mondadori, sarà disponibile nelle librerie a partire dall'8 settembre. Con le sue 136 pagine e un prezzo di 14 euro, il volume promette di essere un viaggio affascinante e personale nel mondo della lettura. La presentazione ufficiale con l'autrice è già fissata per il 19 settembre, in occasione della prestigiosa manifestazione letteraria Pordenonelegge.

In questo atteso lavoro, Auci offre ai lettori un'intima esplorazione della propria formazione di lettrice, delineando un percorso che si snoda attraverso i libri che hanno plasmato la sua crescita e la profonda influenza degli affetti familiari. La scrittrice, insignita del Premio Bancarella 2022, ripercorre le tappe fondamentali della sua vita letteraria: dai suggestivi cunti siciliani che la nonna Rosalia le narrava durante le estati dell'infanzia, alle prime avventure con personaggi iconici come Topolino, fino ai grandi classici della letteratura mondiale. Il suo viaggio di carta include autori del calibro di Salgari, Dumas, Jane Austen, le sorelle Brontë, Pirandello e De Roberto, per poi approdare all'amato genere horror di maestri come Poe e Stephen King.

Il libro si configura, quindi, come una sentita dichiarazione d'amore alla letteratura e alla memoria familiare, un invito ai giovani lettori e a tutti coloro che li accompagnano nel percorso di crescita a scoprire il potere trasformativo dei libri.

Un viaggio tra generazioni e la magia del racconto

Il pamphlet di Stefania Auci è un omaggio significativo, dedicato "agli insegnanti che ti cambiano la vita, a chi, ogni giorno, entra nelle classi, anno dopo anno, aiutando i ragazzi a crescere e diventare uomini e donne responsabili del proprio futuro...". Attraverso le sue pagine, l'autrice approfondisce il rapporto tra generazioni, ponendo particolare enfasi sul legame speciale con la nonna Rosalia.

Quest'ultima viene descritta come una 'cuntista' inconsapevole, la cui capacità di intessere racconti orali, mescolando tradizione e vissuto personale, ha rappresentato per la giovane Stefania una vera e propria scuola nell'arte di costruire scene e narrare per immagini. Un altro tema centrale affrontato nel volume è la libertà di lettura. Auci condivide le sue riflessioni sulla dignità culturale di ogni forma narrativa, partendo dalle discussioni avute in età infantile con la madre, che considerava i fumetti una semplice distrazione rispetto alle letture 'vere'. Questo spunto diventa l'occasione per una profonda analisi sull'importanza di accogliere ogni tipo di storia.

Pordenonelegge 2026: l'appuntamento con Stefania Auci

L'attesa presentazione di 'Cunti, storie, romanzi. I libri della mia vita' si terrà il 19 settembre in occasione di Pordenonelegge. Il festival letterario, che nel 2026 celebra la sua 27ª edizione, è un evento di spicco nel panorama culturale italiano. La manifestazione, che si svolge nella città di Pordenone, è riconosciuta come uno degli appuntamenti più rilevanti per la letteratura a livello nazionale, ospitando ogni anno un vasto numero di autori di grande prestigio, sia italiani che internazionali. L'edizione 2026 del festival prenderà il via il 16 settembre, promettendo un ricco programma di incontri e dibattiti con figure di spicco del mondo letterario mondiale. La presenza di Stefania Auci a Pordenonelegge sottolinea l'importanza del suo nuovo lavoro e l'interesse che esso sta già suscitando nel pubblico e nella critica.