Prende il via il 25 agosto una nuova e significativa avventura per venti ragazzi, di età compresa tra i tredici e i diciassette anni, lungo la Via degli Dei. Il percorso di booktrekking, che da Bologna li condurrà fino a Firenzuola, ha come meta il festival 'Storie in cammino', in programma dal 28 al 30 agosto. Accompagnati dallo scrittore e conduttore Federico Taddia, i giovani saranno protagonisti di 'Seminare libri', un’esperienza giunta alla sua seconda edizione che celebra il potere del racconto e del camminare come strumenti di scoperta e dialogo.

Il progetto 'Seminare libri' si articola quotidianamente attraverso tratti di cammino variabili, dai sette ai quindici chilometri, seguiti da laboratori educativi al termine di ogni tappa. Il 25 agosto, l’insegnante di yoga Erica Monti guiderà i partecipanti in un percorso di ascolto di sé e delle proprie emozioni, utilizzando respiro, movimento e pratiche ispirate allo yoga per imparare ad "abitare il corpo come primo luogo del cammino". Il 26 agosto sarà la volta di Saba Poori, ballerina e attivista iraniana, che proporrà un laboratorio dedicato all’espressione di sé e al coraggio di difendere la propria identità, trasformando il cammino in un’esperienza creativa condivisa. Infine, il 27 agosto, l’artista e maestra di sci Irene Tabanelli condurrà una sessione di pittura vegetale, dove il paesaggio attraversato diventerà materia viva dell’opera collettiva.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Il festival 'Storie in cammino': un punto di riferimento nazionale

Il festival 'Storie in cammino', che accoglie i partecipanti a Firenzuola dal 28 al 30 agosto 2026, si conferma un evento in costante crescita, proponendo quest’anno ben trenta appuntamenti tra incontri con autori, laboratori, camminate e performance. La manifestazione si distingue per il suo ruolo di centro nazionale per la letteratura giovanile, attirando gruppi di lettura e giovani da ogni parte d’Italia. Oltre al progetto 'Seminare libri', considerato il cuore pulsante del festival, il programma include cammini narrativi con autori del calibro di Giuseppe Festa, Alessandro Q Ferrari e Davide Longo, affiancati da esperienze immersive come le suggestive camminate notturne curate dal collettivo Granville.

Una delle novità più significative di questa edizione è l’introduzione della prima residenza d’artista, affidata all’illustratrice Ericavale Morello. L’artista realizzerà copertine "alla maniera di Rothko" per i libri protagonisti del festival, coinvolgendo attivamente i ragazzi in un processo creativo che intende valorizzare il territorio. A ulteriore testimonianza del profondo legame con la comunità, un’illustrazione di Ericavale Morello verrà incisa nella pietra, grazie alla collaborazione con le maestranze locali, lasciando un segno diffuso e rispettoso sul territorio.

Un programma ricco di ospiti e appuntamenti speciali

Il calendario del festival è arricchito da numerosi appuntamenti di spicco.

Tra questi, la prima assoluta del monologo teatrale di Pierdomenico Baccalario, tratto da "72 minuti alla fine del mondo", e la presentazione di "La mia vita dopo Juno Sparks" di Manlio Castagna, che si terrà proprio sulla collina degli Orzali citata nel libro. Non mancherà un percorso di geocaching con Daniele Nicastro. Tra gli ospiti internazionali di questa edizione spiccano nomi come Cornelia Funke, Brian Conaghan e Vinko Möderndorfer. Il vasto programma di laboratori coinvolgerà inoltre un’ampia schiera di scrittori e operatori culturali, tra cui Federico Taddia, Alice Bigli, Fabio Geda, Angela Tognolini e molti altri.

La partecipazione a tutti gli eventi del festival è gratuita, sebbene sia richiesta la prenotazione e la sottoscrizione del tesseramento all’associazione culturale organizzatrice.

Il festival è riconosciuto come una straordinaria opportunità per valorizzare Firenzuola attraverso la cultura e la bellezza del suo territorio, rafforzando il senso di appartenenza locale e promuovendo nuove occasioni di dialogo, crescita personale e confronto tra giovani, autori e la comunità.