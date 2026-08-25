A settembre si può ripartire anche… dal gusto. Ad Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, l’inizio del mese sarà accompagnato da quattro giornate dedicate allo street food, alla musica e alla convivialità. Dal 3 al 6 settembre 2026, i Giardini di Villa D’Adda e l’area di via San Paolo ospiteranno infatti Agrate Brianza Street Food, un appuntamento che porta in Brianza specialità gastronomiche provenienti da diverse parti d’Italia.

Il Comune di Agrate Brianza definisce l’evento come un appuntamento enogastronomico e musicale inserito nel calendario delle iniziative cittadine.

Il programma prevede quattro giornate consecutive, con apertura pomeridiana nei primi due giorni e già a partire dall’ora di pranzo nel fine settimana.

Una piccola Italia da assaggiare

La caratteristica più interessante della manifestazione è proprio la sua vocazione nazionale. La comunicazione dell’evento annuncia infatti specialità da tutta Italia, trasformando lo street food in una sorta di viaggio gastronomico attraverso le diverse tradizioni della penisola.

E in fondo è questo uno degli aspetti più curiosi del cibo di strada: non serve necessariamente sedersi a tavola per entrare in contatto con una tradizione gastronomica. Una preparazione regionale, proposta in versione street, può diventare un assaggio veloce ma anche un modo per conoscere prodotti, ricette e sapori legati a territori molto diversi.

Dalla cucina del Nord a quella del Centro e del Sud, la varietà della gastronomia italiana offre un repertorio particolarmente adatto a questo tipo di manifestazione. Il formato permette inoltre di assaggiare più specialità durante la stessa visita, condividendole con amici e familiari e trasformando la cena in una piccola esperienza collettiva.

Non solo cibo

Ad Agrate Brianza, però, lo street food non sarà soltanto una questione gastronomica.

La manifestazione è pensata infatti come un appuntamento di intrattenimento, con musica live tutte le sere, un’ampia area tavoli e proposte beverage che comprendono birra alla spina e cocktail.

È una formula ormai particolarmente diffusa negli eventi dedicati al cibo di strada: il pasto diventa parte di un’esperienza più ampia, fatta di musica, passeggiate, incontri e momenti da trascorrere all’aperto.

Ed è probabilmente proprio questo il motivo per cui i festival dello street food riescono a coinvolgere pubblici molto diversi. Non sono necessariamente eventi riservati agli appassionati di gastronomia: possono essere semplicemente un’occasione per uscire, incontrarsi e provare qualcosa di nuovo.

Quattro giorni nel cuore di Agrate

La scelta della prima settimana di settembre aggiunge un elemento interessante. L’estate non è ancora completamente terminata, ma per molte persone le vacanze sono ormai alle spalle. Un appuntamento all’aperto può quindi diventare una delle ultime occasioni per godersi una serata estiva senza il ritmo frenetico dell’autunno.

Il calendario parte giovedì 3 settembre, quando gli stand saranno aperti dalle 17 alle 24.

Lo stesso orario è previsto per venerdì 4 settembre. Sabato 5 e domenica 6 settembre, invece, la festa inizierà già a mezzogiorno: l’apertura è prevista dalle 12 alle 24.

La diversa distribuzione degli orari permette quindi di vivere l'evento in più momenti: una cena dopo il lavoro durante la settimana, oppure un pranzo e una lunga pausa nel weekend.

La cornice sarà quella dei Giardini di Villa D’Adda, in via Foscolo, insieme all’area di via San Paolo.

Perché lo street food continua a conquistare

Il successo di questo tipo di manifestazioni non dipende soltanto dalla possibilità di mangiare spendendo, in genere, meno rispetto a una cena tradizionale al ristorante.

C’è una componente di libertà che caratterizza il cibo di strada: si può scegliere, cambiare idea, condividere assaggi, provare una specialità mai incontrata prima.

E soprattutto si può mangiare in un contesto informale.

Il festival diventa così anche uno spazio sociale. Le persone si incontrano davanti agli stand, si scambiano consigli su cosa assaggiare, ascoltano musica e trascorrono insieme più tempo rispetto a quello necessario per un semplice pasto.

Nel caso di Agrate Brianza, questa dimensione si combina con un altro elemento molto italiano: la possibilità di confrontare sapori e tradizioni regionali nello stesso luogo. Un modo semplice per ricordare quanto sia varia la cucina italiana senza dover percorrere centinaia di chilometri.

Un appuntamento da segnare

Per chi vive in Brianza o nei territori vicini, Agrate Brianza Street Food rappresenta quindi una delle occasioni gastronomiche da segnare sul calendario per il primo weekend di settembre.

L’appuntamento è in programma dal 3 al 6 settembre 2026, ai Giardini di Villa D’Adda e in via San Paolo, con ingresso all’evento e apertura degli spazi secondo il calendario ufficiale del Comune.

Gli orari sono:

- giovedì 3 settembre: 17-24;

- venerdì 4 settembre: 17-24;

- sabato 5 settembre: 12-24;

- domenica 6 settembre: 12-24.

Quattro giornate per mangiare, ascoltare musica e soprattutto assaggiare un pezzo diverso d’Italia a ogni stand. Perché uno dei modi più piacevoli per conoscere un Paese resta quello di farlo attraverso la sua cucina. E ad Agrate Brianza, per quattro giorni, sarà possibile farlo senza uscire dalla Brianza.