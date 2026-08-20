Le Gallerie d'Italia, con le loro quattro prestigiose sedi a Milano, Torino, Vicenza e Napoli, hanno registrato un successo significativo nei primi sei mesi del 2026. Un totale di 434mila visitatori ha affollato gli spazi espositivi, segnando un notevole incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato conferma la crescente attrattiva del circuito museale gestito da Intesa Sanpaolo, evidenziando una tendenza positiva per le sue attività culturali e espositive.

Con l'arrivo dell'autunno, le Gallerie d'Italia si preparano a lanciare una ricca stagione di mostre.

Il programma prevede ben sette esposizioni principali, a cui si aggiunge un'ulteriore iniziativa presso la casa museo dell’antiquario Ivan Bruschi ad Arezzo. Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici del gruppo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, ha sottolineato l'importanza di questo periodo per il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo. L'autunno, infatti, vedrà l'integrazione tra le preziose collezioni d’arte, un'approfondita ricerca storico-artistica e significative collaborazioni internazionali, consolidando il ruolo delle Gallerie come fulcro culturale.

Un autunno ricco di arte e storia

Il calendario espositivo si apre con appuntamenti di grande rilievo. A Vicenza, dal 9 ottobre, sarà protagonista Giandomenico Tiepolo con una mostra dedicata alla sua opera.

Milano, dal 27 novembre, ospiterà un'esposizione focalizzata sul segno di Leonardo nella pittura rinascimentale lombarda, offrendo una prospettiva unica sull'influenza del genio vinciano. La casa museo dell’antiquario Ivan Bruschi ad Arezzo proporrà, dal 14 ottobre, un percorso artistico con opere di maestri del calibro di Balla, Severini, de Chirico e Oppi. A Napoli, il pubblico potrà ammirare le creazioni di Alighiero Boetti, Angelica Kauffmann e Élisabeth Vigée Le Brun, mentre la sede di Torino presenterà affascinanti paesaggi europei e le fotografie contemporanee di Luca Campigotto e Anastasia Samoylova.

Celebrazioni e riflessioni sulla condizione femminile

Tra le iniziative più attese spicca la mostra "Libere!

1946-2026", che prenderà il via il 29 settembre a Milano. Realizzata in collaborazione con il settimanale IoDonna, l'esposizione celebra i 30 anni della rivista e offre un'ampia rilettura di 80 anni di storia italiana. Un focus particolare sarà dedicato alla trasformazione della condizione femminile nel Paese, ripercorrendo le tappe fondamentali e i cambiamenti sociali che hanno segnato l'evoluzione delle donne in Italia.

Le Gallerie d'Italia rappresentano un pilastro fondamentale per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. Gestite da Intesa Sanpaolo, queste istituzioni museali si dedicano alla promozione dell'arte attraverso un'offerta diversificata che include esposizioni temporanee di alto livello, progetti di ricerca innovativi e attività di divulgazione culturale.

Le sedi di Milano, Torino, Vicenza e Napoli non solo custodiscono collezioni permanenti di grande valore, ma ospitano anche mostre temporanee che spaziano dalla pittura antica all’arte contemporanea, garantendo ai visitatori un'esperienza culturale ricca e sempre aggiornata.