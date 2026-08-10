Il Summer Jamboree, uno dei più importanti festival internazionali dedicati alla musica e cultura dell'America degli anni Quaranta e Cinquanta, si prepara per un'edizione 2026 ricca di novità e numeri significativi. La manifestazione, in programma a Senigallia, nelle Marche, dal 31 luglio al 9 agosto, accoglierà ben 165 artisti provenienti da 13 Paesi diversi. Questo dato conferma la sua forte vocazione internazionale e la sua posizione di rilievo nel panorama degli eventi musicali estivi italiani. Un aspetto degno di nota è l'eccezionale riscontro sui social network, con oltre 13 milioni di visualizzazioni registrate dalle attività del festival, a testimonianza di una platea estesa e appassionata che segue l'evento con grande interesse.

L'organizzazione sottolinea come l'edizione 2026 si consolidi quale appuntamento molto atteso non solo dal pubblico italiano, ma anche da quello internazionale. La sua programmazione è ampia e variegata, includendo concerti, DJ set che proseguono fino all'alba, corsi gratuiti di ballo swing e rock’n’roll, incontri tematici e momenti di approfondimento storico. Tra le attrazioni più apprezzate figurano l'Hawaii Beach, il Dance Camp con insegnanti di fama internazionale, suggestivi Burlesque Show, un ricco Vintage Market e un caratteristico Barber Shop. Il Summer Jamboree si conferma così come il più grande e conosciuto festival a tema vintage in Europa e uno dei primi al mondo per numero di presenze.

L'offerta artistica e gli eventi collaterali

L'edizione 2026 si distinguerà per la straordinaria varietà del suo cartellone artistico. I 165 artisti, provenienti da tredici diverse nazioni, garantiranno un panorama musicale e culturale ampio e profondamente diversificato. La presenza di numerosi ospiti internazionali contribuisce a creare un clima cosmopolita nella città di Senigallia, che durante i giorni del festival diventa un punto di incontro per appassionati, performer, collezionisti e curiosi da ogni parte d'Europa. Al centro dell'evento non ci sono solo le esibizioni live, ma anche una vasta gamma di attività tipiche: dai corsi di ballo gratuiti, tenuti da maestri di livello mondiale, all'area Hawaiian Beach, dal Dance Camp fino ai coinvolgenti show di burlesque, che rappresentano uno degli elementi di maggior richiamo per il pubblico.

Il Vintage Market, che ospita espositori specializzati da diversi Paesi, offre un'ampia selezione di accessori, abiti, vinili e oggetti d'epoca, permettendo una completa immersione nello stile degli anni Quaranta e Cinquanta. Particolarmente apprezzato è anche il Barber Shop in stile americano, che si configura come un punto di incontro per appassionati e curiosi, oltre a essere un elemento distintivo della proposta complessiva del Summer Jamboree.

Senigallia, cuore del festival internazionale

Senigallia, sede storica del Summer Jamboree, si trasforma ogni anno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dedicato al mondo del vintage e del rock’n’roll. Grazie a questo evento di risonanza, la città ha visto crescere nel corso degli anni la propria riconoscibilità nazionale e internazionale, rafforzando la sua identità culturale legata all'accoglienza e al turismo musicale.

Il festival, che nel 2026 celebrerà oltre vent'anni di storia, rappresenta un punto di riferimento consolidato per appassionati e professionisti del settore, esercitando un impatto significativo sulla promozione culturale e turistica del territorio marchigiano. L'organizzazione del Summer Jamboree pone grande attenzione alla qualità artistica delle proposte e all'esperienza offerta ai visitatori, valorizzando il coinvolgimento di artisti e pubblico da ogni angolo del mondo.

Oltre all'importante dimensione sociale – evidenziata dai tredici milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali – il Summer Jamboree contribuisce attivamente all'economia locale. Offre inoltre a Senigallia l'opportunità di affermarsi come meta di riferimento nel circuito internazionale dei grandi eventi dedicati alla cultura musicale vintage.