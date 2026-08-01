La scrittrice Susanna Tamaro ha condiviso riflessioni sull'impatto dell'intelligenza artificiale e sul valore della scrittura a mano, in vista della consegna del Premio La Stele della Ienca 2026. La cerimonia si terrà il 2 agosto a 1.100 metri di quota, presso il Santuario di San Pietro della Ienca, un borgo sotto il Gran Sasso. Il riconoscimento, giunto alla venticinquesima edizione e dedicato a San Giovanni Paolo II, celebra il legame tra Tamaro e l'Abruzzo. L'autrice ha espresso preoccupazione per l'IA, che con la sua gentilezza e affetto può illudere persone sole di avere un amico.

Ha evidenziato il rischio per la percezione della realtà, dove la confusione tra vero e falso genera smarrimento. Per questo, continua a preferire la scrittura a mano. Il suo romanzo 'Va’ dove ti porta il cuore' è legato all'Abruzzo, che definisce "la regione di riferimento del cuore".

La scelta della scrittura a mano

Tamaro ha ribadito il suo forte legame con la scrittura a mano, vista come riconnessione con la creatività. Dopo un'iniziale entusiasmo per le tecnologie digitali, ha riconosciuto i loro limiti: interferenze con la concentrazione e disturbi neurologici da luce blu. Ha quindi scelto di tornare alla scrittura manuale, acquistando quaderni e penna stilografica, definendo l'esperienza un'emozione profonda, paragonabile a un'arte.

La scrittrice considera la scrittura manuale un tratto distintivo della personalità, ricordando l'uso dei grafologi in passato e sottolineando il rischio di omologazione digitale. Ha citato un amico focomelico che imparò a scrivere con la bocca per conservare la sua unicità, incoraggiando a riscoprire la gioia della calligrafia.

Legami con l'Abruzzo e Giovanni Paolo II

Il Premio La Stele della Ienca celebra il rapporto fra Tamaro, l'Abruzzo e la figura di Giovanni Paolo II. Nel suo romanzo, la protagonista Olga trascorre all'Aquila gli anni della guerra. Tamaro ha dichiarato di averlo conosciuto e ne rimpiange il coraggio e la chiarezza, sentendo la mancanza della sua santità. Il santuario della Ienca era un luogo prediletto dal Papa per i suoi ritiri.

Il successo internazionale di 'Va’ dove ti porta il cuore' (46 lingue, oltre 16 milioni di copie) non ha impedito a Tamaro di affrontare critiche severe. L'amore dei lettori, tuttavia, è rimasto fedele. L'autrice ha sempre scritto per passione, non per obblighi contrattuali.

Il Premio evidenzia i molteplici legami di Tamaro con la cultura italiana, la memoria di Giovanni Paolo II e il paesaggio dell’Abruzzo, stimolando riflessioni attuali su scrittura e nuove tecnologie.