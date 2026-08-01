Susanna Tamaro ha condiviso le sue profonde riflessioni sull'intelligenza artificiale (IA), evidenziando come questa possa alterare la percezione della realtà. La scrittrice ha osservato che l'IA "risponde con estrema gentilezza e affetto", un aspetto che potrebbe indurre "una persona sola, un bambino o un anziano" a credere di aver trovato un vero amico. Questo fenomeno, secondo Tamaro, genera un senso di smarrimento, poiché "non sappiamo più che cosa sia vero e che cosa non lo sia". Per contrastare tale deriva e mantenere un legame autentico con la creazione, Tamaro ha dichiarato di continuare a scrivere a mano.

Queste considerazioni sono state espresse alla vigilia della consegna del prestigioso Premio La Stele della Ienca 2026.

Il Premio La Stele della Ienca e il legame con l'Abruzzo

La venticinquesima edizione del Premio La Stele della Ienca, dedicato a San Giovanni Paolo II, si terrà il 2 agosto. La cerimonia avrà luogo nel suggestivo Santuario di San Pietro della Ienca, un borgo situato a 1100 metri di quota, sotto il Gran Sasso, nei pressi della frazione aquilana di Assergi. La giornata prenderà il via alle ore 11 con una messa solenne presieduta dall’arcivescovo e nunzio apostolico Orlando Antonini. A seguire, avverrà la consegna del riconoscimento, intitolato anche alla memoria di Pasquale Corriere, fondatore dell'iniziativa.

Susanna Tamaro vanta un profondo legame con l'Abruzzo, che definisce "la mia regione di riferimento del cuore". Questo affetto si riflette anche nella sua opera più celebre, "Va' dove ti porta il cuore", dove la protagonista Olga trascorre gli anni del conflitto all'Aquila insieme al marito Augusto. La scrittrice ha anche ricordato il suo rapporto personale con papa Giovanni Paolo II, il quale amava ritirarsi tra le montagne della Ienca. Tamaro ha espresso la sua gratitudine per averlo conosciuto, sottolineando la nostalgia per il suo "coraggio e la sua capacità di parlare con chiarezza", e affermando che "la sua santità manca a questi tempi".

Successo letterario e la forza del rapporto con i lettori

Il romanzo "Va' dove ti porta il cuore" ha raggiunto un successo internazionale straordinario, tradotto in 46 lingue e con oltre 16 milioni di copie vendute. Nonostante l'enorme popolarità, Tamaro ha rivelato di aver affrontato anni difficili, segnati da "grandi campagne denigratorie" che hanno avuto un impatto negativo sia sulla sua carriera che sulla sua vita personale. Ha però enfatizzato l'importanza dell'amore dei lettori, rimasti "fedeli nel tempo", e ha ribadito la sua integrità artistica: "Non ho mai scritto un libro tanto per farlo o soltanto perché avevo un contratto". La scrittrice ha inoltre raccontato di aver rifiutato proposte economiche sempre più consistenti dopo il successo, affermando agli editori: "vendo libri, non la mia anima.

Non potevo essere costretta a cercare di ripetere quella fortuna".

Il Premio La Stele della Ienca, che quest'anno celebra la sua venticinquesima edizione, è un riconoscimento istituito per onorare la memoria di San Giovanni Paolo II e celebrare personalità che si sono distinte per il loro contributo culturale e umano. Il Santuario di San Pietro della Ienca, sede della cerimonia, è un luogo di grande significato nel territorio del Gran Sasso, meta di pellegrinaggi e di diverse iniziative culturali. L'evento rappresenta un momento significativo di incontro tra fede, cultura e la ricca memoria storica dell'Abruzzo.