Il brano ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, intitolato "Sott'u sole", rappresenta un vero e proprio inno all'incontro tra popoli e culture. Composto dal maestro Roberto Molinelli e interpretato dalla celebre cantante Mietta, l'opera si propone di catturare l'anima più autentica del Mediterraneo, un crocevia di dialogo e condivisione. L'esecuzione è affidata all'Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto e al Coro dei Volontari dei Giochi, sotto la direzione del Maestro Piero Romano.

"Sott'u sole": Un Inno all'Unione Culturale

Secondo il maestro Molinelli, "Sott'u sole" è concepito come un "grande abbraccio sonoro" che unisce linguaggi musicali differenti. La composizione fonde armoniosamente la scrittura classica con l'energia vibrante della taranta, il calore avvolgente del flamenco e le suggestive sonorità ritmiche e timbriche del Nord Africa. Questa fusione di stili mira ad accompagnare i Giochi del Mediterraneo di Taranto con un messaggio di entusiasmo, forza e profondo senso di appartenenza, celebrando la bellezza intrinseca delle differenze che, incontrandosi, si trasformano in armonia e condivisione.

Il Messaggio del Testo e la Visione del Mediterraneo

Il testo del brano, curato da Melissa Mastrolorenzi, trae ispirazione dall'identità profonda del territorio pugliese e dell'intero bacino mediterraneo.

Mastrolorenzi ha immaginato "un mare antico che custodisce la memoria, ma che continua a essere anche uno spazio aperto verso il futuro", capace di fungere da ponte per unire popoli, generazioni e culture diverse. Questa visione poetica sottolinea il ruolo del Mediterraneo non solo come custode del passato, ma anche come dinamico spazio di connessione e progresso.

Dettagli di Produzione e Promozione

La realizzazione di "Sott'u sole" è stata commissionata dal presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, su invito del Maestro Piero Romano. A completare il progetto, un suggestivo videoclip, diretto da Carlo Barbalucca con le coreografie di Giovanna Lupo, è già disponibile sulle piattaforme digitali.

Il video non solo valorizza l'opera musicale, ma funge anche da potente strumento di promozione per i Giochi e per l'immagine internazionale di Taranto, proiettandola come città ospitante di un evento di risonanza globale.

I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Spirito e Valori

I XX Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto nel 2026, rappresentano un evento sportivo e culturale di grande rilevanza, coinvolgendo atleti e delegazioni da numerosi Paesi dell'area mediterranea. La manifestazione è intrinsecamente legata ai valori di incontro, dialogo e scambio culturale. Il brano "Sott'u sole" è stato appositamente concepito per arricchire le cerimonie e i momenti ufficiali di questa importante rassegna, rafforzando il legame indissolubile tra la città ospitante, la musica e lo spirito universale dei Giochi, che celebrano l'unità nella diversità.