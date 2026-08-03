Il Teatro Lirico Sperimentale 'Belli' di Spoleto ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: la Targa del Presidente della Repubblica. Questo importante premio di rappresentanza, conferito dal Capo dello Stato, celebra l'80° anniversario di fondazione dell'istituzione e l'80ª stagione lirica, in programma a Spoleto e nei principali teatri dell'Umbria dal 6 agosto al 28 settembre 2026.

Il presidente dello Sperimentale, Roberto Calai, ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento: «La Targa del Presidente della Repubblica è un attestato di straordinario valore che accogliamo con grande onore.

Conferita in occasione del nostro 80° anniversario, essa rappresenta un omaggio alla storia del Teatro Lirico Sperimentale, alla sua fondamentale missione formativa e al ruolo insostituibile che continua a svolgere nella vita culturale di Spoleto, dell'Umbria e dell'intero Paese. Desideriamo condividere questo riconoscimento con tutti coloro che, in ottant'anni di attività, hanno contribuito con dedizione a costruire e consolidare questa realtà». L'istituzione musicale ha inoltre sottolineato come tale attestato sia un significativo apprezzamento per l'impegno profuso in otto decenni, dedicati con costanza alla formazione delle nuove generazioni di interpreti e alla produzione e diffusione del teatro musicale.

Il programma dell'80ª stagione lirica

L'80ª stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto si preannuncia ricca di eventi, con quattro nuovi allestimenti e una serata interamente dedicata al lied, che includerà ben tre prime assolute. L'apertura è fissata per il 6 agosto con l'opera barocca «Didone ed Enea» di Henry Purcell, un classico intramontabile che darà il via a un cartellone variegato. Seguirà la prima assoluta di «Una promessa infranta», una composizione contemporanea che promette di catturare l'attenzione del pubblico. Il programma proseguirà con «La cantatrice calva», celebre manifesto del teatro dell'assurdo di Eugène Ionesco, offrendo una prospettiva diversa sul panorama teatrale.

Infine, la stagione si concluderà con l'opera buffa italiana per eccellenza, «L’elisir d’amore» di Gaetano Donizetti, che sarà rappresentata in diversi teatri della regione umbra, portando l'arte lirica a un pubblico più ampio. La chiusura della stagione è prevista per il 28 settembre. L'immagine ufficiale scelta per questa edizione, realizzata dai detenuti del carcere di Spoleto, simboleggia un filo spezzato che idealmente unisce le diverse e pur variegate rappresentazioni in programma, culminando in un abbraccio.

Storia, formazione e impatto culturale

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, fondato nel 1947 da Adriano Belli, avvocato con una profonda passione per la musica, nacque con l'ambizioso obiettivo di avviare giovani talentuosi alla carriera lirica, offrendo loro un percorso di alta formazione e un trampolino di lancio nel mondo dell'opera.

Nel corso dei suoi ottant'anni di storia, l'istituzione si è affermata come un punto di riferimento per la formazione artistica e per la produzione di spettacoli di alto livello. Gli interpreti protagonisti di questa stagione saranno i cantanti vincitori e idonei ai concorsi del 2025 e 2026, affiancati da artisti già affermati, vincitori delle edizioni precedenti. Tutti saranno accompagnati dall'Orchestra Filarmonica Umbra «Calamani», garanzia di eccellenza musicale. L'attività instancabile e la dedizione del Teatro Lirico Sperimentale hanno contribuito in maniera significativa alla diffusione del teatro musicale e alla crescita professionale di intere generazioni di artisti, consolidando il suo ruolo come pilastro della cultura italiana.