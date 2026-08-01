Il surf, 'horue' in lingua Ma’ohi, è da secoli un pilastro culturale della Polinesia francese, in particolare di Tahiti. Radicato nelle leggende locali e praticato da generazioni, precede qualsiasi testimonianza fotografica. Ad agosto, l’attenzione globale si concentra su Tahiti, dove l’onda di Teahupo’o, tra le più potenti al mondo, sarà teatro di una sfida sportiva che trascende la mera competizione.

L’onda di Teahupo’o, presso la penisola di Tahiti Iti, ospita l’Outerknown Tahiti Pro, tappa del World Surf League Championship Tour, dall’8 al 18 agosto 2026.

L’evento, fisso da oltre vent’anni, vedrà 36 atleti maschili e 24 femminili. Tra i protagonisti, Kelly Slater, undici volte campione del mondo e vincitore cinque volte a Teahupo’o, gareggerà con una wildcard. Slater ha commentato: “Non sento pressione, ma sono curioso del mio ritorno. Se mi rilasserò, dovrei divertirmi.”

Teahupo’o: leggenda e spiritualità

La storia del surf a Tahiti è intrisa di leggende e rispetto per il Mana. Il nome dell’onda, “muro di teschi”, rimanda a un antico scontro. La prima testimonianza scritta del surf tahitiano risale al 1769. Oggi Teahupo’o è simbolo del profondo rapporto tra uomo, natura e spiritualità: per i locali, il surf è un’espressione di un codice ancestrale di conoscenza e condivisione.

L’appuntamento di agosto conferma questa duplice anima.

Sostenibilità e l'eredità di Slater

L’Outerknown Tahiti Pro si distingue per l’impegno nella sostenibilità. Outerknown, sponsor e co-fondato da Kelly Slater, produce abbigliamento ufficiale con materiali rigenerativi e riciclati, rafforzando il legame tra comunità, territorio e cultura polinesiana. Il CEO Dylan Slater ha sottolineato il profondo rispetto di Tahiti per la comunità del surf. La tappa di Teahupo’o ha consolidato la sua reputazione, con Kelly Slater che ha scritto pagine storiche, inclusa una memorabile semifinale del 2014 contro John John Florence. L’eredità di Teahupo’o risiede nella sua capacità di unire passato e presente, facendo convivere la sacralità delle origini con la modernità di uno degli eventi più seguiti dagli appassionati globalmente.