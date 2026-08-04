Il Teatro Antico di Taormina si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza culturale: la prima assoluta di «Blu», la nuova produzione originale che vede protagonista l'attore Edoardo Leo. L'appuntamento è fissato per il 17 settembre 2026 alle ore 21, data che segna l'ingresso di questa proposta internazionale nel prestigioso cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte. Lo spettacolo è stato concepito per valorizzare uno dei luoghi più emblematici della cultura mediterranea.

Al centro della narrazione di «Blu» si colloca il Mediterraneo, presentato come un osservatorio privilegiato delle profonde trasformazioni climatiche che stanno ridefinendo il futuro.

Il testo, frutto della collaborazione tra Filippo Gentili e Giulio Boccaletti, è diretto da Ferdinando Ceriani. L'opera propone un innovativo incontro tra teatro, musica e divulgazione scientifica, con l'obiettivo di stimolare una riflessione sulle grandi sfide del nostro tempo.

Protagonisti tra arte e scienza

Sul palco, accanto a Edoardo Leo, la performance si arricchisce della presenza del climatologo Giulio Boccaletti e della polistrumentista Giovanna Famulari. Quest'ultima, secondo gli organizzatori, sarà l'anima di una colonna sonora eseguita dal vivo, promettendo suggestioni straordinarie. «Blu» è un progetto che nasce all'interno di Planetaria, festival e piattaforma narrativa ideata dall'artista Stefano Accorsi insieme allo scrittore e regista Filippo Gentili.

Prodotta da Superhumans, Planetaria si distingue per la sua missione di unire creatività, scienza e innovazione, attraverso spettacoli e incontri dedicati alle grandi trasformazioni del pianeta.

Il messaggio di «Blu»

Simona Celi, direttore artistico del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, ha evidenziato l'importanza di questa iniziativa. Ha affermato che «il teatro è intimità, azione di reciprocità», e che «Blu» occupa un posto speciale tra le produzioni della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Lo spettacolo offre la possibilità di affrontare, attraverso il linguaggio teatrale, temi fondamentali come il cambiamento climatico e la sua influenza su di noi. Edoardo Leo interpreta un uomo comune, una figura che inizialmente percepisce il cambiamento climatico come una questione distante, «uno che guarda il dito e non la luna», invitando il pubblico a una maggiore consapevolezza.

La data del 17 settembre 2026 per la prima assoluta di «Blu» è confermata anche dal calendario ufficiale dei grandi eventi previsti al Teatro Antico di Taormina per l'estate e l'autunno 2026, che include numerosi appuntamenti di rilievo culturale e musicale.