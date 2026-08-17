Il Teatro di San Carlo ha reso un sentito omaggio a Nicola Porpora, figura di spicco della tradizione musicale partenopea, attraverso i propri canali social. Questa celebrazione, avvenuta nel giorno della sua nascita, il 17 agosto 1686 a Napoli, ha voluto sottolineare il contributo inestimabile di Porpora come autore d'opera e celebre maestro di canto, riconosciuto tra i grandi protagonisti della musica napoletana del Settecento. Il tributo evidenzia il suo ruolo centrale nello sviluppo e nella diffusione della scuola musicale della città.

La carriera di un maestro tra Napoli ed Europa

La brillante carriera di Nicola Porpora ebbe inizio nel 1708 con la rappresentazione de “L'Agrippina”, messa in scena presso il Palazzo Reale di Napoli. Il suo percorso artistico, intriso di successi e innovazioni, si concluse nel 1760, proprio sul prestigioso palco del Teatro di San Carlo, con la seconda versione della sua ultima opera, “Il trionfo di Camilla”. Porpora non fu solo un prolifico compositore, ma anche un influente didatta: fu infatti il maestro di Franz Joseph Haydn, il quale gli riconobbe un ruolo fondamentale nella propria formazione musicale. La sua attività si estese ben oltre i confini campani, portandolo a operare tra Napoli e le più importanti capitali europee, contribuendo in modo significativo alla fama e alla diffusione internazionale della scuola napoletana di musica.

L'eredità di Porpora: maestro di canto e compositore d'opera

Nicola Porpora si affermò come uno dei più richiesti maestri di canto del XVIII secolo, forgiando talenti eccezionali come i celebri castrati Farinelli e Caffarelli. La sua fama, legata indissolubilmente alla sua straordinaria capacità didattica, si estese rapidamente oltre i confini italiani, grazie anche alle numerose opere composte per i principali teatri europei. Tra le sue creazioni più significative, spicca “Polifemo”, scritta nel 1735 per la Opera of the Nobility di Londra. Questa compagnia fu fondata in diretta rivalità con quella di Handel e vide tra i suoi protagonisti proprio il suo allievo Farinelli. L'aria “Alto Giove”, tratta da “Polifemo”, è ancora oggi considerata uno dei brani più rappresentativi e amati del vasto repertorio di Porpora, testimonianza della sua maestria compositiva.

Il ricordo e l'omaggio del Teatro di San Carlo sottolineano il valore storico e artistico intramontabile di Nicola Porpora, la cui eredità musicale continua a essere celebrata e studiata con grande interesse sia in Italia che all'estero, mantenendo viva la memoria di un genio della musica barocca.