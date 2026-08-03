La Certosa di Padula, situata in provincia di Salerno e riconosciuta come patrimonio mondiale Unesco, si prepara a un'importante innovazione: sarà dotata di un gemello digitale per la valutazione della vulnerabilità sismica. All'interno del complesso monumentale è in corso un progetto di rilievo ad alta precisione, finalizzato alla creazione di un modello tridimensionale continuo e georeferenziato. Questo modello costituirà la base tecnica essenziale per le verifiche strutturali e la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio.

Per acquisire una rappresentazione digitale completa della Certosa, sono impiegati sistemi avanzati come GNSS, celerimensura di precisione, laser scanner mobile SLAM, laser scanner statico ad alta definizione e fotogrammetria tramite drone. Questi strumenti consentono di raccogliere dati precisi su ambienti monumentali, spazi, volumi e dettagli architettonici, restituendo una rappresentazione digitale esaustiva del sito. Il modello tridimensionale permetterà di svolgere le indagini diagnostiche necessarie per la valutazione della vulnerabilità sismica e fungerà da riferimento tecnico per la pianificazione degli interventi di miglioramento strutturale.

Funzioni e obiettivi del gemello digitale

La documentazione digitale prodotta sarà un supporto permanente per le attività di monitoraggio, conservazione e gestione della Certosa di Padula.

Il progetto ha l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza strutturale del complesso e di facilitare la programmazione di futuri interventi di restauro e valorizzazione. La Certosa di San Lorenzo, fondata nel 1306 per iniziativa di Tommaso Sanseverino, è considerata tra le più grandi certose d’Europa e, dal 1998, è inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, insieme al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e ai siti archeologici di Paestum e Velia.

Valorizzazione e accessibilità: il Quarto del Priore

Il processo di digitalizzazione e innovazione tecnologica si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della Certosa di Padula. In questo contesto, il 26 settembre 2025 è stato inaugurato il nuovo allestimento del Quarto del Priore, frutto di un lavoro interdisciplinare e della collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno.

Il progetto ha previsto l’utilizzo di scansioni 3D laser e la creazione di un video in time-lapse delle operazioni di restauro, a testimonianza dell’integrazione tra strumenti digitali e la conservazione del patrimonio storico-artistico. L’allestimento, finanziato anche con fondi del PNRR, integra soluzioni analogiche e digitali, tra cui l’accesso al Digital Twin della Certosa, offrendo contenuti multilingue e supporti per l'accessibilità fisica e cognitiva dei visitatori.