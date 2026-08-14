Nel cuore del Vallo di Diano, il borgo di Teggiano ha ospitato la sua tradizionale rievocazione storica dedicata alla Principessa Costanza. L'evento ha richiamato un vasto pubblico da ogni parte d'Italia, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dell'estate salernitana. Centinaia di figuranti in costume d'epoca hanno animato le vie del centro storico, ricreando fedelmente l'atmosfera del passato.

La Rievocazione e il Coinvolgimento del Borgo

La rievocazione storica è incentrata sulla figura di Costanza, principessa che ha segnato la storia locale.

Durante la festa, il borgo di Teggiano si trasforma con la presenza di sbandieratori, musici e numerosi stand che propongono prodotti tipici e artigianali. L'evento si distingue per la partecipazione attiva di associazioni culturali e di volontari, il cui impegno è fondamentale per la riuscita. I visitatori possono assistere a cortei storici, spettacoli e rappresentazioni che ripercorrono le vicende legate alla principessa e al periodo medievale, offrendo un'esperienza immersiva.

Teggiano: Un Borgo Storico nel Vallo di Diano

Teggiano è un comune della provincia di Salerno apprezzato per il suo centro storico ben conservato e per le iniziative culturali annuali. Adagiato su una pittoresca collina, il borgo rappresenta una delle mete principali del Vallo di Diano, un'area di significativo interesse storico e naturalistico.

La manifestazione dedicata alla Principessa Costanza contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale locale, fungendo da attrattore turistico per visitatori provenienti da diverse regioni italiane.

L'evento si consolida come preziosa occasione di incontro e promozione delle tradizioni, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nella storia e nelle atmosfere di un'epoca lontana, rendendo la visita a Teggiano un'esperienza speciale.