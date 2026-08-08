Dal 11 al 13 agosto, il borgo di Teggiano, nel Salernitano, si trasforma in un suggestivo palcoscenico medievale con la trentunesima edizione di “Alla Tavola della Principessa Costanza”. Questa celebre rievocazione storica riporta in vita le fastose nozze del 1480 tra Antonello Sanseverino, principe di Salerno e signore di Diano, e Costanza di Montefeltro, figlia del duca di Urbino Federico da Montefeltro. Oltre cinquecento figuranti in abiti d’epoca animano il centro antico, rievocando un’epoca lontana che, nelle precedenti edizioni, ha richiamato oltre ventimila presenze.

Un viaggio tra cortei, spettacoli e sapori d'altri tempi

Per tre giorni, il centro storico di Teggiano pulsa di vita con un ricco programma. I visitatori potranno ammirare cortei storici, assistere a spettacoli itineranti con musici, sbandieratori, tamburini e rappresentazioni di antichi mestieri. Sarà inoltre possibile accedere gratuitamente alle tredici chiese del borgo e ai Musei Diocesani, custodi di un inestimabile patrimonio.

Nove taverne medievali, sparse per le vie, offriranno un’autentica esperienza enogastronomica. Il menù propone specialità come fusilli al ragù, cavatieddi, pasta e fagioli, salumi e formaggi locali, e la tradizionale “Torta del Duca”. Per un’immersione completa, i partecipanti potranno acquistare e utilizzare monete d’epoca, quali Ducati e Coronati, per i pagamenti nelle taverne, vivendo appieno il viaggio gastronomico e storico.

L'incanto degli spettacoli e l'Assalto al Castello

Ogni sera, un maestoso corteo di dame, cavalieri, musici e sbandieratori sfila dal Castello Macchiaroli fino a piazza San Cono, ricreando fedelmente le cerimonie e le atmosfere del Quattrocento. Le strade si animano con giocolieri, acrobati, mangiafuoco, saltimbanchi e falconieri, che incantano il pubblico con le loro esibizioni itineranti.

Il momento clou di ogni serata è l’attesissimo “Assalto al Castello”, uno spettacolo suggestivo che si svolge intorno all’una di notte. Questa emozionante rievocazione mette in scena episodi legati alla Congiura dei Baroni e alle vicende dei Sanseverino, con scene in costume, spettacolari giochi di luci e fuochi d’artificio che illuminano la notte di Teggiano, con l'obiettivo di valorizzare la manifestazione e il patrimonio storico-artistico locale.

Teggiano: storia, cultura e lo Stato di Diano

L’evento rappresenta un’occasione unica per esplorare il contesto storico e culturale di Teggiano, borgo situato nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. La manifestazione non celebra solo le nozze principesche, ma riporta in vita l’essenza storica e culturale dello Stato di Diano, l’antica entità territoriale di cui Teggiano faceva parte nel XV secolo. I visitatori potranno così conoscere il ricco patrimonio storico, artistico e religioso custodito nel borgo antico.

Alla presentazione dell’evento hanno partecipato il direttore artistico Giancarlo Guercio, il direttore generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, l’assessora Lisa Grazia Babino, le consigliere Sofia Marino e Katia Di Candia, e gli interpreti di Costanza e Antonello, Greta De Paola e Vincenzo La Maida.