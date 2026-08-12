Il festival Templaria di Castignano, incantevole borgo medievale in provincia di Ascoli Piceno, si appresta a celebrare un traguardo significativo: il suo trentacinquesimo anniversario. L'edizione del 2026, in programma dal 16 al 20 agosto, si distingue per un'inedita e profonda attenzione al tema europeo e per la centralità della figura di San Francesco. Questo evento annuale, ormai consolidato nel panorama culturale, promette di immergere il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la storia e la cultura, animato da spettacoli suggestivi, fedeli rievocazioni storiche e innovative installazioni artistiche.

L'apertura del festival quest'anno è marcata da uno sguardo ambizioso rivolto al continente, concretizzato dal progetto "Templaria goes to Europe". Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra diverse realtà culturali europee, promuovendo attivamente la valorizzazione delle ricche storie e delle tradizioni locali in una prospettiva autenticamente internazionale. La figura di San Francesco d'Assisi, scelto come protagonista indiscusso di questa edizione speciale, sarà celebrata attraverso un ricco calendario di spettacoli teatrali, mostre tematiche e momenti di profonda riflessione, offrendo nuove chiavi di lettura sulla sua eredità spirituale e culturale. Il direttore artistico, Mario De Carolis, ha evidenziato come "Templaria sia diventata un punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e per la promozione di un costruttivo dialogo europeo".

Un'esperienza tra storia e futuro

Il programma del festival si presenta ricco e variegato, capace di soddisfare ogni tipo di visitatore. Si spazia dalle accurate rievocazioni storiche, che riportano in vita atmosfere e personaggi del passato, ai laboratori didattici pensati appositamente per i bambini, offrendo loro un approccio ludico alla storia. Non mancheranno gli energici spettacoli di strada, capaci di animare ogni angolo del borgo, e le imperdibili degustazioni di prodotti tipici locali, che esaltano le eccellenze enogastronomiche del territorio. Il pittoresco borgo di Castignano si trasforma così in un vasto palcoscenico a cielo aperto, vibrante di vita e animato da talentuosi artisti provenienti da diverse nazioni europee.

L'obiettivo primario degli organizzatori è quello di "rafforzare il senso di appartenenza europea attraverso la cultura condivisa e la memoria storica collettiva".

Tra le più significative novità di questa edizione, spicca la consolidata collaborazione con altre prestigiose manifestazioni storiche a livello europeo. Questa sinergia si inserisce in una rete più ampia che persegue l'obiettivo di favorire scambi culturali e artistici, arricchendo reciprocamente le esperienze. Il festival Templaria si conferma, dunque, un appuntamento di notevole rilievo non solo per la regione Marche, ma anche per l'intero panorama europeo delle rievocazioni storiche, contribuendo a tessere legami e a diffondere la cultura medievale.

Castignano, custode di storia e tradizioni

Castignano, la suggestiva cornice che ospita il festival, è un affascinante borgo medievale incastonato nella provincia di Ascoli Piceno. Il paese è celebre per la sua pregevole architettura storica, che ne preserva intatto il fascino antico, e per la scrupolosa conservazione di tradizioni profondamente radicate nel Medioevo. Il suo centro storico accoglie ogni anno migliaia di visitatori entusiasti durante i giorni del festival Templaria, che si è affermato come uno degli eventi culturali più importanti e attesi dell'intera area. La manifestazione, oltre a offrire un'esperienza unica, contribuisce in modo significativo alla valorizzazione turistica e culturale del territorio, rafforzando il legame indissolubile tra la comunità locale e la sua ricca storia millenaria.