Si è svolto l'8 agosto 2026, nel suggestivo cortile della casa di famiglia a Pavana, in provincia di Pistoia, il funerale privato di Francesco Guccini. La cerimonia, di carattere laico, è stata un momento di profonda commozione, culminato nel toccante addio della figlia Teresa. Nel suo intervento, Teresa Guccini ha condiviso ricordi intimi della quotidianità trascorsa con il padre, alternandoli a riflessioni personali sul significato della ricerca e della conoscenza.

Le parole della figlia hanno risuonato con particolare intensità: “Le domande non sono mai riuscita a farti tutte.

Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi?”. Un interrogativo profondo che ha sottolineato il legame intellettuale e affettivo che li univa. Il suo saluto si è concluso con un semplice, ma carico di significato, “Buon viaggio, babbo”, un ultimo commiato che ha toccato il cuore dei presenti.

L'ultimo saluto e la commemorazione pubblica

La scelta di una cerimonia in forma strettamente privata ha rispettato la volontà della famiglia, desiderosa di vivere il momento del congedo in un contesto intimo e raccolto. Tuttavia, per permettere a tutti coloro che hanno amato e seguito l'artista di rendergli omaggio, è stato annunciato un atto commemorativo pubblico.

Questo evento, atteso per il mese di settembre, offrirà ad ammiratori e conoscenti l'opportunità di salutare il “Maestrone” e celebrare la sua eredità artistica e culturale.

Francesco Guccini: un'eredità tra musica e parole

Francesco Guccini, originario di Modena, è stato una delle figure più emblematiche e influenti del panorama culturale italiano degli ultimi decenni. La sua carriera lo ha visto affermarsi non solo come cantautore di straordinaria profondità, ma anche come scrittore e intellettuale acuto. È stato un protagonista indiscusso della canzone d'autore e della critica sociale che ha caratterizzato gli anni Settanta, lasciando un segno indelebile nella musica e nella coscienza collettiva.

Negli ultimi anni della sua vita, Guccini aveva scelto di vivere in un quasi isolamento sugli Appennini, mantenendo un profilo riservato. La sua avventura musicale ebbe inizio negli anni Sessanta, quando le sue composizioni furono interpretate da gruppi di spicco come Equipe 84 e Nomadi, prima che intraprendesse una brillante carriera solista. Il grande successo arrivò nel 1972 con l'album “Radici”, un capolavoro che includeva brani iconici quali “La Locomotiva”, “Incontro”, “Piccola città” e “Il vecchio e il bambino”, canzoni che sono diventate veri e propri inni generazionali.

Tra i suoi lavori più celebri si annovera anche l'album “Via Paolo Fabbri 43”, che conteneva la provocatoria e amata “L’Avvelenata”.

Oltre alla musica, Guccini ha coltivato una prolifica attività letteraria, pubblicando oltre venti libri, e ha anche ricoperto il ruolo di docente di lingua italiana, dimostrando la sua versatilità e il suo profondo amore per la parola. Il suo ultimo album di studio, “Canzoni da intorto”, è stato pubblicato nel 2022, e nel 2023 aveva regalato ai suoi fan una nuova versione della celebre “Bella Ciao” in collaborazione con la cantante Tosca, a testimonianza di una creatività mai sopita.