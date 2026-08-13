Il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto a Termoli celebra il suo centenario. Inaugurato nell'agosto del 1926, l'opera è divenuta uno dei simboli più riconoscibili della città molisana e un luogo permanente di memoria collettiva. L'attuale Amministrazione comunale si prepara a celebrare questo importante anniversario il prossimo 18 agosto, un'occasione significativa per riscoprire la storia della comunità termolese e rendere omaggio a coloro che persero la vita durante la Grande Guerra.

La genesi del monumento affonda le radici nel 1923, quando un comitato presieduto da Gennaro Petti, all'epoca sindaco e successivamente podestà, avviò una raccolta fondi per la sua realizzazione.

Il contratto per l'esecuzione dell'opera fu stipulato il 3 giugno 1925 con lo scultore Enzo Puchetti di Larino. Il costo previsto ammontava a 33.500 lire, cifra subordinata al successo della raccolta fondi, con la possibilità di un premio di liquidazione. L'inaugurazione ufficiale, inizialmente programmata per il 4 novembre 1925, fu posticipata e si tenne il 18 agosto 1926, alla presenza di importanti figure istituzionali come il Ministro Giurati, i sottosegretari Romano e Carusi e l’Onorevole Giuseppe Leone.

Un Simbolo di Memoria e Arte

Collocato al centro di Piazza Vittorio Veneto, il monumento è frutto dell'ingegno dello scultore campobassano Enzo Puchetti. La struttura si compone di un piedistallo in pietra bianca che sorregge un gruppo bronzeo.

Questo raffigura un milite romano che, con fiero petto, difende con la daga una matrona, personificazione di Termoli. Entrambe le figure schiacciano con il piede un mostro marino, allegoria del nemico. L'epigrafe, dettata dall'illustre professor Gennaro Perrotta, recita: “Incictis victores victuri. Ai suoi eroi di terra e di mare, nella grande guerra delle nazioni, morti santamente per l’Italia, insegnando ai concittadini che difendere la patria è dovere, morire per lei è vivere eterno, Termoli riconoscente.”

L'opera ha una profonda funzione commemorativa, ricordando i caduti dell'esercito durante la Prima Guerra Mondiale (1915‑1918), quelli della marina (1936‑1939) e i caduti della Seconda Guerra Mondiale (1939‑1945).

Ogni anno, in occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il monumento è il fulcro di una solenne cerimonia commemorativa, che vede la partecipazione delle autorità locali e delle forze dell’ordine, con la deposizione di corone di fiori.

La Piazza: Cuore Pulsante di Termoli

La Piazza Vittorio Veneto, conosciuta anche come Piazza Monumento proprio per la presenza dell'opera, è da sempre considerata il salotto di Termoli. Situata di fronte al plesso scolastico Principe di Piemonte, la piazza rappresenta un punto di incontro privilegiato sia per i residenti che per i numerosi turisti. Nel 2015, l'area ha beneficiato di un significativo restyling che l'ha trasformata in una moderna zona pedonale, rafforzando ulteriormente il ruolo del monumento come elemento centrale della vita cittadina. Il sito è liberamente accessibile e visitabile in ogni momento.