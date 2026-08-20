La città di Terni si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza nazionale: la Festa dell'Unità, in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026 presso il suggestivo parco della Passeggiata. Quest'anno, la manifestazione assume un ruolo particolarmente significativo, configurandosi come Festa nazionale del Partito Democratico, interamente dedicata ai cruciali temi della sanità e della salute pubblica. L'evento promette un programma ricco e articolato, con circa trenta appuntamenti tra dibattiti, incontri pubblici, presentazioni e diverse iniziative culturali, tutti volti a stimolare il confronto e la riflessione.

Un parterre di ospiti di notevole rilievo animerà le giornate ternane. Tra gli intervenuti annunciati figurano figure di spicco del panorama politico e sanitario italiano, come gli ex ministri della Salute Rosy Bindi, Roberto Speranza e Beatrice Lorenzin. Sarà presente anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. La lista degli invitati si estende ad accademici di fama, professionisti del settore sanitario e numerosi rappresentanti politici, sia a livello nazionale che locale, garantendo un dibattito ampio e multidisciplinare. La presentazione ufficiale del programma ha visto la partecipazione di importanti esponenti del Partito Democratico, tra cui Marina Sereni, responsabile nazionale Sanità nella segreteria del Pd, affiancata dal segretario provinciale Carlo Trappolino, dal segretario comunale Leopoldo Di Girolamo, dal capogruppo consiliare Pierluigi Spinelli e dal segretario dei Giovani Democratici di Terni, Francesco Buzzao.

Il dibattito sulla sanità pubblica e i servizi territoriali

Il cuore tematico di questa edizione della Festa dell'Unità sarà la sanità pubblica, con un'attenzione particolare rivolta all'organizzazione e al potenziamento dei servizi territoriali. I dibattiti si concentreranno sulle prospettive future del sistema sanitario nazionale, analizzando sfide e opportunità per garantire un accesso equo e universale alle cure. Ampio spazio sarà dedicato anche alle questioni specifiche che interessano la Regione Umbria, con un focus sul dibattito relativo alla realizzazione dei nuovi ospedali di Terni e Narni. Per affrontare questi temi di vitale importanza per il territorio, è prevista la partecipazione della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e dell’assessore regionale alle Opere pubbliche, Francesco De Rebotti, che porteranno il loro contributo al confronto.

La tradizione della Festa dell'Unità: un luogo di incontro e confronto

La Festa dell'Unità rappresenta una tradizione consolidata e profondamente radicata in numerose città italiane, configurandosi come un momento cruciale di aggregazione sociale e di confronto pubblico. Organizzata dal Partito Democratico, offre un'occasione unica per discutere temi di attualità, sia a livello nazionale che locale, promuovendo la partecipazione civica e il dialogo. Gli appuntamenti tipici di queste manifestazioni includono solitamente dibattiti approfonditi, incontri con esponenti politici e istituzionali, momenti di intrattenimento culturale e spazi dedicati alla valorizzazione della cucina locale. Ogni edizione si distingue per la capacità di attrarre ospiti di rilievo e per l'attenzione meticolosa ai temi di maggiore interesse per il territorio che la ospita, creando un ponte tra la politica nazionale e le esigenze della comunità locale.