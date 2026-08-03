Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione regionale per accrescere l'attrattività del territorio, con un focus particolare sui settori della ricerca e dell’innovazione. L'annuncio è stato fatto in occasione della cinquantesima edizione della 'Rencontre valdôtaine', il tradizionale appuntamento estivo che riunisce gli emigrati valdostani, svoltosi il 2 agosto a Valtournenche. Testolin ha rivolto un appello specifico ai giovani valdostani emigrati all’estero, sottolineando la volontà di creare maggiori opportunità per favorire un loro potenziale ritorno nella regione.

Durante il suo intervento, Testolin ha dichiarato: “Come Amministrazione regionale stiamo lavorando affinché la Valle d’Aosta diventi sempre più attrattiva, in particolare nei settori della ricerca e dell’innovazione, perché domani i giovani possano trovarvi maggiori opportunità”. Ha inoltre evidenziato l'importanza del sentimento valdostano e il ruolo delle tradizioni condivise, affermando: “In questa giornata condividiamo tradizioni e valori propri della nostra comunità, affinché questi giovani possano mantenere il loro ‘sentimento valdostano’, che rappresenta, ieri come oggi, una solida risorsa per affrontare le sfide del mondo e, al tempo stesso, un motivo per tornare, domani, ad arricchire la nostra Valle con le loro competenze”.

La celebrazione della 50esima Rencontre Valdôtaine

La Rencontre Valdôtaine, che quest’anno ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario, rappresenta un momento significativo di incontro tra i valdostani emigrati e la comunità residente in Valle. L’edizione del 2026, ospitata da Valtournenche, ha visto una cerimonia ufficiale ricca di momenti simbolici: lo svelamento di una targa commemorativa, la benedizione e la deposizione di una corona di fiori in memoria degli emigrati. Il programma ha offerto anche momenti musicali, attività culturali e dimostrazioni di sport popolari, oltre a una mostra fotografica che ha ripercorso la storia e l'evoluzione della manifestazione.

La sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, ha espresso il profondo orgoglio della sua comunità per aver avuto l'onore di ospitare un evento di tale portata, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno reso possibile l'organizzazione.

L’assessore alla cultura, Erik Lavévaz, ha ricordato le origini della Rencontre, precisando che, sebbene l'evento sia stato istituzionalizzato nel 1976 dal governo regionale dell'epoca, guidato da Mario Andrione, esistevano già momenti di festa informale precedenti a quella data. Da allora, l’iniziativa si svolge annualmente in un comune diverso della Valle d'Aosta, con l’obiettivo primario di valorizzare il sentimento di appartenenza a un popolo e a una cultura unici.

Un mezzo secolo di amicizia e radicamento

Per il presidente Testolin, “cinquanta edizioni rappresentano molto più di un semplice anniversario: raccontano mezzo secolo di amicizia, di memoria e di radicamento”. La numerosa partecipazione, che ha incluso sia i discendenti degli emigrati di un tempo sia i giovani valdostani emigrati di oggi, ha testimoniato la continua vitalità di questa tradizione.

Tra le iniziative speciali di questa edizione, la Fédération des Harmonies Valdôtaines ha curato la trascrizione della Chanson des émigrés, un brano che è stato eseguito con grande emozione durante la cerimonia ufficiale, auspicando che possa diventare un inno per gli emigrati valdostani.

La giornata si è conclusa con un'iniziativa culturale ospitata nella centrale idroelettrica Cva, raggiungibile a piedi dal lago di Maen, dove è stata inaugurata la mostra fotografica “50 ans de Rencontre valdôtaine”, che ripercorre l'evoluzione dell'evento attraverso una cinquantina di scatti. La partecipazione a tutti gli appuntamenti della Rencontre è stata libera e gratuita, ad eccezione del pranzo conviviale, per il quale era richiesta la prenotazione anticipata.

Eventi "Autour de la Rencontre"

Per la prima volta quest'anno, la cinquantesima edizione è stata preceduta da due appuntamenti denominati “Autour de la Rencontre”. Il primo, il 10 luglio al Centro congressi di Valtournenche, ha visto la proiezione del documentario Le peintre et l’architecte di Joseph Péaquin, con l'intervento di Jean-Louis Hérin. Il secondo evento, sabato 1° agosto, alla vigilia della Rencontre, è stato realizzato in collaborazione con il Cervino CineMountain festival, sempre al Centro congressi, con la proiezione di due cortometraggi dedicati a importanti figure valdostane: Prima dell’aurora di Chiara Zoja e Renzino di Pietro Taldo.